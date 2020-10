73 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe, mogelijk nieuwe maatregelen nodig

In onze provincie werd de afgelopen 24 uur één nieuwe patiënt met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis. Er kwamen geen nieuwe sterfgevallen bij. Tot nu toe telt Drenthe in totaal 1528 coronabesmettingen, 125 ziekenhuisopnames en 51 overlijdens.

Met 26 nieuwe besmettingen laat de gemeente Emmen de grootste stijging zien in de laatste cijfers. Het totaal aantal coronabesmettingen staat daar op 479. In de gemeente Midden-Drenthe zijn er tussen zondag- en maandagochtend geen nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. De teller staat in die gemeente op 57 coronabesmettingen.

Totaal aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens door het coronavirus in Drenthe (bron: RIVM, 05-10-2020 om 10.00 uur)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 62 1 0 Assen 165 12 2 Borger-Odoorn 47 4 3 Coevorden 106 13 2 Emmen 479 24 14 Hoogeveen 162 21 8 Meppel 116 11 5 Midden-Drenthe 57 6 0 Noordenveld 104 4 8 Tynaarlo 95 9 0 Westerveld 52 9 4 De Wolden 74 11 5 Woonplaats onbekend 9 0 0

1000 ziekenhuisopnames verwacht

Op dit moment liggen er 892 covid-patiënten in het ziekenhuis, waarvan 177 op de intensive care. Er zijn de afgelopen 24 uur 82 ziekenhuisopnames bijgekomen. "We hebben een aantal dagen een iets lagere stijging gehad dan verwacht, nu een grotere toename dan gedacht. Een hogere stijging na een lagere stijging past bij het beeld", aldus voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. "We verwachten in de komende dagen meer dan duizend patiënten te hebben."

Om de druk op de ziekenhuizen zo laag mogelijk te houden, worden coronapatiënten sinds een tijdje verspreid over het land. In het afgelopen etmaal zijn dertien mensen verplaatst en in de afgelopen twee weken is dat ongeveer 130 keer gebeurd. Anderen gingen naar een ander ziekenhuis binnen de eigen regio. Het is nog niet nodig geweest om patiënten naar Duitsland te verplaatsen, maar Nederland heeft wel contact met de oosterburen.

Kuipers ziet dat het aantal ziekenhuisopnames minder snel stijgt ten opzichte van de eerste golf, onder andere omdat meer mensen onder de 60 jaar het virus oplopen. "Toen was er een sterke exponentiële stijging, maar nu gaat de groei langer door." Als de stijging blijft doorzetten wordt de druk op de zorg vergroot en moeten er keuzes worden gemaakt over welke behandelingen en ingrepen er nog wel gedaan moeten worden in de reguliere zorg en welke niet. Per ziekenhuis en vereniging van medisch specialisten moeten die afwegingen worden gemaakt.

'Virus niet minder gevaarlijk'

Volgens Kuipers zorgen nieuwe behandelmethoden ervoor dat opgenomen patiënten minder vaak aan de beademing hoeven. "Op dit moment is er geen aanwijzing dat het virus minder gevaarlijk is", stelt hij. "Ontstekingsremmende medicijnen, bloedverdunners en andere vormen van zuurstoftherapie maakt dat patiënten minder verslechteren, aan de beademing komen en op de ic terecht komen."

Kuipers hoopt dat de strengere maatregelen die vorige week ingingen het aantal besmettingen omlaag brengt. "Als het aantal besmettingen omhoog gaat, zijn aanvullende maatregelen nodig. Vraag mij nu niet welke nodig zijn. Wat ik nu zie is dat ondanks de maatregelen het aantal besmettingen tot en met gisteren nog omhoog ging."