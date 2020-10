Dit zijn de nieuwe wethouders van Hoogeveen

Zwiers (54) krijgt in Hoogeveen de portefeuille Economie en Wonen. Hij werd geboren in Zwinderen en woont in Aalden. Jarenlang was Zwiers het gezicht van Belangen Buitengebied Coevorden (BBC14), waarvoor hij ook wethouder was, tot hij per 1 maart directeur werd bij FC Emmen. "Iedereen weet wat corona doet in veel branches. De opdracht waar ik voor naar FC Emmen gehaald ben, kan gewoon niet", doelt hij op het verder ontwikkelen van de club. Op dit moment is de club er vooral opgericht om zo goed mogelijk door de crisis te komen.

"Ik ben niet het type dat op de winkel past. Ik heb mijn gevoelens besproken met de voorzitter van FC Emmen (Ronald Lubbers, red.), en dan komt deze mooie kans voorbij. Het is iets dat bij mij past, wat ook in Coevorden moest gebeuren: financieel en beleidsmatig zaken op de rails zetten. Ik ben gevoelig voor een goed team en heb daar de afgelopen dagen een heel mooi gevoel bij gekregen."

Zwiers blijft wel aan FC Emmen verbonden, de oud-doelman van de club wordt er commissaris, een rol die hij al eerder vervulde.

De oud-directeur van FC Emmen legt uit waarom hij heeft gekozen voor de functie van wethouder in Hoogeveen. Tekst gaat verder onder de video.

Janita Tabak

De 50-jarige Janita Tabak krijgt in Hoogeveen zorg, cultuur en organisatieontwikkeling in haar takenpakket. Ze komt over van de gemeente Kampen, waar ze van 2011 tot 2014 wethouder was. Vanaf 2002 was Tabak raadslid in Kampen, een rol die zij na het wethouderschap opnieuw vervult. In Kampen is ze ook plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het presidium.

Tabak heeft een eigen bedrijf waarin zij bedrijven adviseert op het gebied van organisatieontwikkeling. "Dat doe ik vooral bij culturele organisaties." Daarnaast heeft ze meerdere toezichthoudende functies in de woon- en cultuursector.

Werner ten Kate

'Een unieke situatie' noemt Werner ten Kate het zakencollege in Hoogeveen. De in Ommen wonende Ten Kate (50) gaat zich richten op Jeugd, onderwijs en sport in Hoogeveen. Hij verruilt Zuid-Holland voor Drenthe. Hij was er van 2007 tot en met 2013 wethouder in de gemeente Lansingerland. "Dat ligt tussen Rotterdam en Zoetermeer. In die periode was ik wethouder van onder andere Jeugd en Onderwijs", zegt hij. "Ik ben vijf jaar waarnemend burgemeester geweest van de gemeente Giessenlanden. Twee jaar geleden zijn wij terug verhuisd naar mijn roots."

Ten Kate werkt nu nog als programmamanager bij de provincie Drenthe.

Derk Reneman

"Ik heb er ontzettend veel zin in", zei Derk Reneman tijdens de presentatie van het nieuwe zakencollege. Reneman (56) was van 2014 tot 2019 wethouder Financiën van de gemeente Haarlemmermeer, waar Schiphol deel van uitmaakt. De inwoner van Nieuw-Vennep was eerder onder andere directeur en hoofd bij de ministeries van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en Verkeer en Waterstaat. Tegenwoordig laat hij zich inhuren als bestuurder. In Hoogeveen gaat Reneman zich richten op financiën en verkeer en vervoer.

"Wat ik vooral ontzettend interessant vond is dat de gemeenteraad een college zocht, en dat we gaan werken voor de hele gemeenteraad. Dat heb ik in Haarlemmermeer ook gedaan."

Karel Loohuis

Het nieuwe zakencollege wordt gecompleteerd door burgemeester Karel Loohuis. "Afgelopen dagen hebben we intensief met elkaar gesproken, elkaars profielen gezien. Elkaars sterke en minder sterke punten aan elkaar verteld", zegt Loohuis die vertrouwen heeft in een goede samenwerking de komende anderhalf jaar. "Het zal niet altijd makkelijk gaan, we zullen echt heel veel energie moeten blijven steken in de onderlinge verhoudingen met de raad en met het college onderling."

Loohuis vormt nu nog het demissionaire college met Erik Giethoorn (CDA) en Gert Vos (ChristenUnie). Zij nemen donderdagavond afscheid. "Erik Giethoorn en Gert Vos hebben zich tot het laatst toe vol overgave ingezet voor Hoogeveen. Daarvoor zijn we hen erkentelijk."

