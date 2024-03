Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Drentse middag

Op twee plekken in onze provincie staat zondagmiddag de Drentse taal centraal. Het Huus van de Taol organiseert samen met de Theaterschuur Linde een afwisselende middag met verhalen, gedichten en muziek, waarin ernst en humor elkaar zullen afwisselen. Verschillende gasten betreden het podium om de Drentse taal in het zonnetje te zetten en een bijzonder programmaonderdeel is Diggels. Dat is de titel van het nieuwe boek van Gerrit Boer, waarin hij een inkijk geeft in de leefwereld van zijn opoe met dementie. De Drentse Middag in Linde begint om 14.30 uur.

Drèents, da's aandere Taol!

In de vestiging van Facet in het centrum van Emmen komt schrijver Anne Doornbos op bezoek om je mee te nemen in de wereld van het Nedersaksisch. Hierbij praat hij niet alleen over hetgeen hij geschreven heeft, maar legt hij ook uit waarom hij is gaan schrijven. Met een vleugje humor, want zoals Doornbos zegt: "Er valt veel te lachen in het Drèents." De presentatie van Doornbos is tussen 13.30 en 15.30 uur.