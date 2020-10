Aspirant-militairen abseilen van televisietoren in Hoogersmilde

Luitenant Joyce vertelt over de weg die de leerlingen hebben afgelegd. "Dit vierde peloton is op 11 mei begonnen met hun opleiding, en vandaag is de eerste dag van hun eindoefening. Er staan de nodige activiteiten op de planning die de beginnend militairen de nodige stress moeten opleveren. Zo worden ze voorbereid als ze straks echt worden uitgezonden en met nijpende situaties om moeten kunnen gaan."

Grenzen verleggen

"Daarom staat deze week in het teken van grenzen opzoeken en deze ook verleggen. De leerlingen worden in een onbekende situatie gebracht." Dat het voor de aspirant-militairen inderdaad spannend is, blijkt wel uit hun reacties. "Toen ze van de opdrachtgevende sergeant te horen kregen dat ze van 60 meter hoogte gingen abseilen van de tv-toren, gaf meer dan de helft aan het toch wel spannend te vinden."

De leerlingen moeten de tv-toren in Hoogersmilde beklimmen (Rechten: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

Maar de leerlingen hebben gelukkig al het een en ander bewezen, vertelt Joyce. "In de afgelopen 17 weken hebben ze van alles geleerd. De groep begon met zestig man, en vandaag zijn we met de eindoefening begonnen met in totaal 38 kandidaten. Ze hebben veel overwonnen en maken goede kans daadwerkelijk beroepsmilitair te worden."

Uiteindelijk wordt iedereen zo geschoold dat de aspiranten over verschillende competenties beschikken. "We leiden ze op in alle soorten en smaken. Voor verschillende gevechtsfuncties, zoals de infanterie. Maar ook op geneeskundig gebied. Het is zo een hele dynamische club geworden", legt Luitenant Joyce uit.

De leerlingen moeten hun grenzen verleggen (Rechten: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

Afstand

Omdat de beproevingen heel veel vergen, wil Joyce nog wel meegeven dat de anderhalve meter niet altijd gewaarborgd kan worden. "Het kan vragen oproepen dat we niet altijd voldoende afstand kunnen houden", zegt Joyce. "Maar we zijn een vitaal beroep en om alles volledig te kunnen afwerken, hebben we toestemming hiervoor", geeft Joyce mee.

Geheim

De hele week kunnen de leerling-militairen nog opduiken in Drenthe, als zij er alles aan doen om hun diploma binnen te halen. "Maar hier kunnen we nog niet teveel over vertellen, het moet voor iedereen zoveel mogelijk geheim blijven. Maar iedereen die op de hoogte moet zijn, is op de hoogte."

Veel van de leerlingen zullen na deze week aansluiten bij de brigade in Havelte. Ook kunnen de militairen nog deelnemen aan allerlei vervolgopleidingen.