Kan ik nog boodschappen doen in Duitsland? Zes vragen over Duitse coronamaatregelen

Als je de grens over wilt, moet je een negatieve coronatest laten zien die niet ouder is dan 48 uur. Of je moet je bij aankomst in Duitsland preventief laten testen en vervolgens wordt je gevraagd om veertien dagen in quarantaine te gaan. Maar hoe zit het als je alleen even wilt tanken in Duitsland? Of als je dagelijks heen en weer rijdt tussen Nederland en Duitsland omdat je werkt in het ene land en woont in het andere?

Mag ik nog tanken of boodschappen doen in Duitsland?

Niet-noodzakelijke reizen worden ten zeerste afgeraden. Hieronder vallen onder andere toeristische reizen, maar ook winkelen, tanken en restaurantbezoek. Personen die uit Drenthe naar Duitsland reizen, moeten in principe veertien dagen in quarantaine en contact zoeken met de Duitse GGD (Gesundheidsamt). Een uitzondering hierop vormen de mensen die geen symptomen van de ziekte vertonen en een negatieve coronatest niet ouder dan 48 uur kunnen aantonen.

Ga je om een urgente persoonlijke of gezondheidsgerelateerde reden naar Nedersaksen, dan val je buiten de quarantaineplicht. Hetzelfde geldt voor personen die de grens overgaan om een wettelijk bindende afspraak na te komen.

Ga je de grens over, houd er rekening mee dat een mondkapje gedragen moet worden in de supermarkt en het openbaar vervoer. Aan beide kanten van de grens geldt: houd afstand en wees voorzichtig.

Word ik aan de grens gecontroleerd?

Nee, er wordt niet gecontroleerd aan de grens. Maar, waarschuwt de Duitse ambassade in Den Haag, mocht er toch een onaangekondigde controle zijn en je kunt geen negatieve coronatest overleggen, dan kan er een boete opgelegd worden en een quarantaineplicht.

Hoe zit het als ik in Duitsland woon maar in Nederland werk of andersom, mag ik dan de grens wel over?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken weet het antwoord op deze vraag niet en verwijst door naar de Duitse collega's. Ook de Duitse ambassade moet het antwoord schuldig blijven, maar benadrukt dat werknemers goede afspraken moeten maken met hun werkgever. Omdat de grenzen niet dichtgaan, blijft het voor grensarbeiders mogelijk om naar het werk te blijven gaan en worden goederenstromen veiliggesteld. Aangeraden wordt alleen de grens over te steken als het noodzakelijk is voor het beroep.

Mag ik nog naar mijn partner/familie/vrienden als ik daarvoor de grens met Duitsland over moet?

Op de uitzonderingen na zoals het co-ouderschap en begrafenissen, worden niet-noodzakelijke reizen afgeraden. Algemene uitzonderingen voor familiebezoeken zijn er niet, het is dus raadzaam om die bezoeken te vermijden. Het bezoeken van een partner die niet onder hetzelfde dak woont, is toegestaan, bevestigt de Duitse ambassade.

Ik moet door Duitsland rijden om bij mij eindbestemming in een ander te komen. Mag dat?

Ben je op weg naar een andere bestemming en moet je door Duitsland heen, dan kan dat nog gewoon. De ANWB raadt aan boekingsgegevens van de eindbestemming bij de hand te houden. Ga je toch naar Duitsland om daar te verblijven, moet je een negatieve coronatest kunnen overleggen die maximaal 48 uur oud is. Als je geen test hebt gedaan, moet je die alsnog doen op één van de testlocaties voordat je de grens over gaat. Daarna moet je veertien dagen in zelfquarantaine of totdat de uitslag van de test binnen is én die negatief blijkt.

Hoe zit het als ik nu in Duitsland ben?

Als je in Duitsland of in een niet-risicogebied bent, geldt de meld- en quarantaineplicht niet voor jou. Doorslaggevend is of het gebied op het moment van binnenkomst in Duitsland (dus niet per se op het moment van verblijf) als risicogebied is aangemerkt, meldt het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Verschillen

Moet je nou toch naar Duitsland, ga goed voorbereid op pad. De maatregelen in Duitsland kunnen verschillen per deelstaat en ook kunnen regels veranderen.

