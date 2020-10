Militair uit Dwingeloo cel in voor veroorzaken zwaar ongeval op Sint-Maarten

De veroordeelde man was als militair op Sint-Maarten (Rechten: ANP/Tim van Dijk)

Een 28-jarige militair uit Dwingeloo moet voor het veroorzaken van een zwaar ongeval op Sint-Maarten drie maanden de cel in. Dit heeft de militaire kamer in Arnhem vandaag beslist.

De man verkeerde onder invloed van alcohol toen hij op het eiland op Little Bay Road op een te hoge snelheid in een bocht op de verkeerde weghelft terecht kwam. De man botste op een tegenligger. De bestuurster van die wagen, een 59-jarige vrouw, liep een whiplash op. Het is de vraag of zij ooit volledig herstelt.

Onder invloed

De militair had tot zes keer meer alcohol gedronken dan was toegestaan. Ondanks dat hij wist dat hij beter een taxi kon nemen, stapte hij toch in een auto. Met alle gevolgen van dien. De militaire kamer vond dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan zeer onvoorzichtig, onoplettend en onachtzaam rijgedrag.

De man was als militair op Sint-Maarten geplaatst en was daar te gast. Hij heeft zich niet alleen misdragen door dit ongeval te veroorzaken, maar ook daarna ging dit door. Op het politiebureau gooide hij zijn spullen op de grond en trok hij zijn kleding uit. Toen de agent hem tot orde riep en zei dat hij een voorbeeldfunctie had, zei de militair hier geen boodschap aan te hebben.

Psychische nood

De militair is twee keer eerder veroordeeld voor rijden onder invloed. De man zei dat hij zich ten tijde van het ongeval op Sint-Maarten in een lastige periode bevond. Hij heeft psychische hulp gezocht en het slachtoffer zijn excuses aangeboden. Zijn advocaat pleitte voor een voorwaardelijke straf zodat de Verklaring voor Geen Bezwaar, die de militair voor zijn baan nodig heeft, niet in gevaar zou komen.

De militaire kamer vond de daad te ernstig voor een voorwaardelijke bestraffing. Naast de drie maanden militaire detentie kreeg de man ook een rijontzegging voor de duur van twee jaar opgelegd. Hij moet het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 11.500 euro betalen.