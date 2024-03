Terug in de tijd: bieb Hoogeveen brengt oude schooltijd weer tot leven

Samen met de kinderen van school voerde Kelder een toneelstukje op. Daarmee laten ze zien hoe een les op de basisschool er vroeger uitzag. Allen zijn gehuld in kleding uit de vorige eeuw. Om de beurt mochten leerlingen een rekensom oplossen, maar dat ging niet altijd even soepel. "De docent was vrij streng", lacht een leerling. "En hij keek soms eng, dat was best spannend."