Moldavische mensensmokkelaar 2,5 jaar de cel in

Een 35-jarige man uit Moldavië moet voor mensensmokkel 2,5 jaar de cel in. Tegen hem was vier jaar geëist. Hij bracht vanuit Duitsland en Frankrijk tientallen landgenoten naar Ter Apel. Dit gebeurde in de periode van april tot november 2019.

De migranten hadden geen geldige papieren en hoopten in Nederland asiel aan te kunnen vragen. De 35-jarige man werd op 15 november net voorbij Emmen aangehouden. Hij lag in zijn bus te slapen. De rechter tilde er zwaar aan dat de ritten op gevaarlijke wijze gebeurden in een gammel busje met ernstige mankementen. Onder de reizigers waren kinderen en baby's.

'Betere toekomst'

De man zei op zitting in Groningen dat hij zelf met zijn gezin in een tentenkamp in Frankrijk verbleef. Hij was op zoek naar een betere toekomst voor hem en zijn gezin. Maar gunde dit ook zijn landgenoten. De rechter heeft hier meer rekening gehouden dan het Openbaar Ministerie dit deed. Bovendien is het niet vast komen te staan dat de man hier aan heeft verdiend of wilde verdienen.

