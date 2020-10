Van Rhijn: 'Iedereen wil wel van Ajax naar Barcelona, maar zo werkt het niet'

Want na Ajax, Club Brugge, AZ, SC Heerenveen en nu dus FC Emmen lijkt zijn loopbaan, als je puur naar de historie van de club kijkt, zich in een neerwaartse spiraal te bevinden. Van Rhijn denkt daar anders over. "Iedere speler droomt om van Ajax naar Barcelona te gaan. Maar dat is maar voor heel weinig spelers weggelegd. Mijn pad verloopt anders en denk ook anders. Ik ben blij dat ik nog altijd het vak mag uitoefenen waar miljoenen mensen van dromen."

Vertrouwen

Eerlijk is eerlijk, Van Rhijn had eigenlijk gehoopt op een buitenlands avontuur, maar Corona gooide roet in het eten. Daarna kwamen er verschillende opties in Nederland, waaronder dus FC Emmen. "Er waren wel wat andere mogelijkheden maar die gaven niet het goede gevoel. Dat kreeg ik wel bij FC Emmen. Uit het gesprek dat ik had met Dick Lukkien sprak veel vertrouwen en dat is toch belangrijk. Uiteraard had ook mijn vrouw een belangrijke stem in het verhaal. Als ik alleen was geweest had ik wellicht wel gekozen voor een ongewis avontuur. Nu niet."

Leidende rol

Van Rhijn is gehaald voor een positie centraal achterin. "Dat is wel het plan, al ben ik ook inzetbaar op de rechterkant natuurlijk. Maar mijn voorkeur gaat uit naar het centrum, omdat ik daar meer een leidende rol kan hebben en het elftal kan sturen."