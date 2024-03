Verkeerslawaai blijft transformatie vakantiehuizen Schipborg dwarszitten

Het verkeersgeluid van de N34 blijft een groot struikelblok voor de transformatie van vakantiehuizen naar woningen aan de Zeegserweg in Schipborg. Ook na twee nieuwe onderzoeken naar de haalbaarheid van dat plan lijkt het transformeren van de recreatiewoningen een lastige zaak.

Fout in onderzoek

Uit eerder onderzoek bleek al dat transformatie niet eenvoudig wordt. De gemeenteraad van Aa en Hunze wilde desondanks dat er nog een poging zou worden gedaan om naar oplossingen te zoeken, mede omdat er tijdens het eerdere onderzoek een fout was gemaakt.

Ook na het herstellen van die fout, is het geluid van de N34 voor twee van de vakantiehuisjes nog steeds te hard. Dat heeft gevolgen voor de hele Zeegserweg, want de gemeente wil tot nu toe alleen meewerken aan transformatie als dat voor alle recreatiewoningen kan.

Provincie aan zet

De sleutel zou bij de provincie Drenthe kunnen liggen. Vanuit de nieuwe omgevingswet is het volgens de onderzoeken mogelijk om voor bepaalde gebouwen af te wijken van de geluidsgrens. Daarvoor moet de provincie wel eerst eigen geluidsregels vaststellen.

Ook als dat is gebeurd, zou de gemeente goed moeten onderbouwen waarom het echt noodzakelijk is om een hoger geluidsniveau toe te staan voor de twee vakantiewoningen voordat er een uitzondering kan worden gemaakt.

Geluidsweren of gedogen

Een andere oplossing is het plaatsen van geluidswerende gevels in de twee huisjes die het dichtst bij de weg staan. Al is dat volgens de onderzoeksbureaus duur en bovendien erg ingrijpend. Om zo'n gevel te kunnen plaatsen, moeten de vakantiewoningen gedeeltelijk worden gesloopt.