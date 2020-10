Nieuw vakantiepark Landal Drentse Lagune in Westerbork

"We zien dat veel Nederlanders nu het liefst in eigen land blijven, op locaties met rust en ruimte", zegt Dirk Anbeek, algemeen directeur van Landal GreenParks. Deze trend houdt zeker de komende jaren aan en we zien in Nederland nog voldoende ruimte voor groei." Volgens Anbeek past het nieuwe park dan ook perfect binnen de uitbreidingsambities van het bedrijf in Nederland.

Afgelopen februari werd al bekendgemaakt dat Landal met acht nieuwe vakantieparken in binnen- en buitenland kwam, waaronder een in Exloo, 'Landal Puur Exloo'.

'Veel interesse'

Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober waren de eerste verkoopdagen. Jeanette ten Kate van Landal GreenParks vertelt: "Er was veel interesse, dat komt ook door de huidige trend dat steeds meer Nederlanders het liefst in eigen land blijven. Er zijn elf huizen verkocht en op elf huizen is een optie genomen."

Ten Kate legt uit dat wanneer mensen investeren in een woning, Landal de exclusieve verhuurder wordt en de bedrijfsvoering verzorgt, maar de particuliere investeerders ook de mogelijkheid krijgen om circa veertig dagen per jaar zelf in de woning te verblijven. "Een financieel rendement én een emotioneel rendement", aldus Ten Kate.

(Verhaal gaat verder onder de foto)

De recreatiewoningen aan het meer (Rechten: Landal GreenParks)

Drie bouwfases

Bij dertig verkochte woningen zal er gestart worden met de bouw door projectontwikkelaar Kopare Development BV, een bedrijf dat recreatie- en hotelprojecten realiseert in de Benelux en Duitsland. De bouw zal uitgevoerd worden in drie verschillende fases. Naar verwachting wordt in februari 2021 gestart met de eerste fase, bestaande uit 44 woningen. In de tweede bouwfase komen er 35 woningen en horeca bij en in de derde fase worden de resterende 35 woningen en een zwembad gebouwd. In de zomer van 2022 moet Landal Drentse Lagune compleet gerealiseerd zijn.

De woningen, die vier tot 24 personen kunnen herbergen, zijn beschikbaar in drie verschillende types: comfort, luxe en extra luxe. Speciale kinderwoningen zullen in verband met de veiligheid niet aan het water liggen.

Waterpret

Het vakantiepark krijgt onder andere een Beachclub-restaurant met zonneterras, een overdekt zwembad en een overdekte speelruimte met klimwand. Op het park staat het strandmeer centraal en daarom is er ruimte voor activiteiten als zwemmen, kanoën, suppen of waterfietsen. Ook komen er speeltoestellen, vissteigers, duinpannen en een vogelkijkhut.

