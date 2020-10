Aanvaller onderweg naar FC Emmen, Van Rhijn strategische aankoop

"We dachten eruit te zijn gisteravond, maar toen kwam er opeens een kink in de kabel. We hopen dat nog te herstellen, maar of dat lukt is niet zeker. Lukt het niet dan moeten we schakelen naar optie twee en drie. Voor die twee zijn we overigens niet gebonden aan de deadline."

Zelfs een vierde aanwinst sluit de voorzitter niet uit. "Maar zoals de vlag er nu bij hangt komt er maximaal nog één bij."

FC Emmen informeerde bij Bas Dost over doelman Wiedwald

Lubbers is blij met de komst van doelman Felix Wiedwald en verdediger Ricardo van Rhijn. "We zochten al langere tijd naar een keeper, die de concurrentie aan moet gaan met Dennis Telgenkamp en die hebben we in Wiedwald gevonden. Hij is een ervaren speler, die op een hoog niveau heeft gespeeld. Daarbij zijn we niet over één nacht ijs gegaan. We hebben veel informatie ingewonnen bij de mensen bij Eintracht Frankfurt, waaronder bij Bas Dost en ook bij zijn oude club Leeds United."

We konden ons een paar jaar geleden niet voorstellen dat een speler als Van Rhijn ooit naar FC Emmen zou komen" FC Emmen-voorzitter Ronald Lubbers

De komst van Van Rhijn noemt Lubbers een strategische aankoop. "We slaan met hem twee vliegen in één klap omdat hij op twee posities uitstekend uit de voeten kan. In principe is hij gehaald als centrumverdediger maar mocht Glenn Bijl alsnog vertrekken, desnoods in de winterstop, dan hebben we met Ricardo natuurlijk een uitstekend alternatief die er dan direct kan staan. De voorzitter is ook wel trots dat een speler met zo'n staat van dienst (ex Ajax en AZ én met acht interlands achter zijn naam) voor FC Emmen kiest. "We konden ons een paar jaar geleden niet voorstellen dat zo'n speler ooit naar Drenthe zou komen."