Nog één keer 'neutieschieten', Drentse Vereniging Thriënte in Flevoland na 48 jaar ter ziele gegaan

Het is voorbij. De Drentse Vereniging Thriënte in Flevoland is na 48 jaar ter ziele gegaan. Gisteravond stond de laatste keer neutieschieten op het programma.

Thriënte werd in 1976 opgericht door Drenten in de polder. Die Polderdrenten, veelal boeren die een boerderij kregen met personeel in hun kielzog, hadden de behoefte aan saamhorigheid en hun eigen taal. Meerdere keren per jaar kwamen de Drenten vanuit Lelystad, Dronten en Biddinghuizen samen voor toneeluitvoeringen, knieperties bakken en het jaarlijkse feest in november.

'Je laat ze niet zomaar in de streek'

"Wij woonden op de boerderij in Dronten. Deze was wat aan de kleine kant en mijn man wilde wel graag uitbreiden." Hij kwam een vacature tegen bij de Minderhoudhoeve in Swifterbant. "Swifterbant, waar ligt dat dan?", vroeg Hennie Trip destijds aan haar man. Dat dorp bestond toen nog maar een paar jaar nadat de polder Oostelijk Flevoland in 1950 werd drooggelegd.

De familie Trip verhuisde in 1971 naar het dorp, maar voor die tijd was het niet vanzelfsprekend om je eigen provincie te verlaten. "We hadden het eerst nog niet tegen onze ouders gezegd, uit angst voor hun reacties. "Je laat ze niet zomaar in de steek'", legt Trip uit.

'Nog geen bos of niks'

De eerste keer dat Trip de reis aflegde naar Swifterbant staat haar nog scherp op het netvlies. "Wij reden naar Swifterbant en zagen boven de weilanden een kerktoren uitsteken. 'Dat zal Swifterbant wel zijn', vertelde ik tegen mijn man. Maar er stond nog geen bos of niks, alleen hele kleine boompjes."

Eenmaal aangekomen bij hun nieuwe bedrijf, de Minderheidhoeve, had de bedrijfsleider er een hard hoofd in, vertelt Trip lachend. "Dat wordt niks, die vrouw die schreit nu al." Maar nadat de familie Trip in het voorjaar nog eens terugkwam om de boerderij in Swifterbant te bekijken, gingen ze in september 1971 toch overstag. Het duurde wel even totdat Trip haar plek had gevonden. "De eerste winter vond ik het niks aan. Maar nadat ik een keer meeging naar het appels plukken, was het gezellig."

Saamhorigheid

Na een aantal jaar werd de Drentse Vereniging in Flevoland opgericht en Trip haar man zat in het eerste bestuur. "De eerste avond in Lelystad was heel bijzonder, een geweldige avond." Trip zag daar dat de Drenten onderling een sterke klik hadden en zij heeft binnen de vereniging dan ook nooit gerommel ervaren. "We hadden het gezellig met elkaar, er was echt sprake van saamhorigheid. Op die eerste avond hoorde je ook mensen zeggen 'Ik ken jou nog van vroeger.'"

"In september was altijd de ledenvergadering en in november hadden we vaak een gezellig evenement met elkaar, zoals een fietstocht." Deze vergaderingen werden niet alleen in Lelystad gehouden, maar ook in Dronten en Biddinghuizen.

Traantje vallen