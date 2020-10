Officierswoningen in Assen na groot onderhoud tocht- en vochtvrij

De 41 woningen aan de zuidkant van de Oranjestraat hebben nieuwe keukens gekregen en nieuw sanitair. De geiser en gaskachel gingen eruit, en daarvoor in de plaats is een cv-ketel geplaatst. Verder zijn alle ramen aangepakt. Er is hoog rendementsglas geplaatst, en de ramen zijn voorzien van mechanische ventilatie.

600 euro terug

Huurster Els Drenth is blij met alle verbeteringen. En die betalen zich meteen uit, zo merkte ze al direct aan de gas- en elektriciteitsrekening. "Ik heb 600 euro teruggekregen, dat is me nog nooit overkomen. Een fijn huis is het geworden", lacht ze. Het meest blij is ze met de vernieuwing van de douche. "Tot bovenaan mooi betegeld, en eindelijk een heerlijke harde waterstraal waar ik de hele dag wel onder kan staan. Al doe je dat natuurlijk niet."

(verhaal gaat verder onder de video)

Project van lange adem

Het groot onderhoud aan de officierswoningen was een verbeteroperatie van een zeer lange adem. Vooral de aanloop kostte jaren tijd. En dat kwam door gesteggel met het gemeentebestuur van Assen rond de gemeentelijke monumentenstatus van de voorgevels van de militaire huizen. Die status zorgde ervoor dat Omnia Wonen, de verhuurder, de woningen niet mocht slopen, wat ze eerst wel wilde.

De huizen waren niet meer van deze tijd, vond Omnia, en het liefst wilde de woningcorporatie er een compleet nieuw blok met energiezuinige woningen neerzetten. Maar Assen stak er een stokje voor, omdat de huizen uit 1921 niet voor niets een monumentale status hadden gekregen. Ze herinneren aan de militaire geschiedenis van Assen. Ze zijn honderd jaar geleden gebouwd als woonplek voor de onderofficieren van de Johan Willem Frisokazerne. De bouwstijl, vooral die van de voorgevels, is bijzonder. En dat wilde Assen graag zo houden.

Deal met gemeente

Na meer dan vijf jaar gesoebat, kwam verhuurder Omnia Wonen uiteindelijk tot een deal met de gemeente. In plaats van de geclaimde miljoenen, omdat de verhuurder klem zat door de verleende monumentenstatus, kwam er 3,5 ton uit de gemeentekas van Assen als bijdrage voor groot onderhoud. Meer zat er niet in.

Vorig najaar kon eindelijk de verbeteringsoperatie in de Oranjestraat van start, zowel binnen als buiten. Plukjes bewoners moesten tijdelijk naar een paar noodunits achterop het terrein, zodra hun huis aan de beurt was. Op die manier is in een jaar tijd fasegewijs het hele woonblok aangepakt.

Trots op resultaat

Als alles meezit kan het werk door bouwbedrijf Lenferink Vastgoedonderhoud nog deze maand opgeleverd worden. "Een ingrijpende klus, en ook ingewikkeld omdat alles in de voorgevel toch in dezelfde oude stijl moest, tot en met de glaslatten en ook de voordeuren. Maar het is gelukt en we zijn trots op het resultaat", zegt uitvoerder Sander Zuidberg van Lenferink.

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Huurster Els Drenth wil nooit meer ergens anders wonen dan in de Oranjestraat: 'Hier blijf ik tot mijn dood' (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Wildernis verdwenen

Buiten, achter de huizen, zijn allemaal nieuwe tuinschuren gekomen. Ondertussen wachten sommige tuintjes nog op beplanting. Het achterterrein is in elk geval volledig gedraineerd, en er ligt een nieuwe schouwsloot, zodat in natte tijden het water niet meer tot in de schuren staat. En de grote wildernis van struiken en onkruid is verdwenen.

Een klein buurtpleintje met bankjes is nog in aanleg. "Nog even een paar bankjes afmaken, en dan is ook dat klaar. Dan kunnen we hopelijk tot ieders tevredenheid het project afsluiten", zegt projectleider Richard Winters.

Maar iedereen tevreden stellen in de Oranjestraat, dat blijkt een utopie. Er blijft toch een flink aantal mensen mopperen. Die hadden liever een complete renovatie gewild. Inclusief geïsoleerde daken en nieuwe plafonds. "Laat die huurders maar voor zichzelf spreken. Ik ben tevreden. Je kunt ook niet alles eisen voor die huurprijs", besluit bewoonster Els Drenth.

Richard Winters van Omnia Wonen is blij dat de klus bijna klaar is

Op het achterterrein van de officierswoningen wordt nog gewerkt aan wat bankjes op een pleintje (Rechten: RTV Drenthe / Edwin van Stenis)

Lees ook: