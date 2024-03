Eis: werk- en celstraf voor betasten vrouw tijdens massage in sauna

Een 68-jarige man uit Arnhem heeft zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig gemaakt aan ontucht door als masseur in een sauna de borsten van een vrouw te masseren. "Hij ging er helemaal op los", zei de aangeefster later.

De vrouw bracht in november 2021 met een vriendin een bezoek aan het wellness-centrum in Zevenhuizen, net over de grens met Drenthe. Ze besloot zichzelf te trakteren op een massage. De verdachte werkte daar sinds zeven jaar als masseur en werd aangeprezen als 'een professional: de beste binnen het centrum'. De massage werd volgens de vrouw steeds ongemakkelijker.

Dit werd versterkt toen de masseur ineens zei: "Fijn hè, een beetje lust bij de massage" en "Voel maar wat er is, het gevoel van het sensuele". Op dat moment masseerde hij rond haar schaamstreek. De vrouw verstijfde en trok haar benen op, waardoor de massage stopte. Ze stapte naar de eigenaresse van de sauna en deed haar beklag.

Op het matje

De masseur werd op het matje geroepen. "Mijn bazin vroeg of het om een hele leuke vrouw ging, maar dat was helemaal niet het geval", zei de man tegen de rechter. Het slachtoffer zat op dat moment met haar man in een andere ruimte mee te luisteren, naar wat in de zittingszaal werd gezegd.

Haar man maakte namens de vrouw gebruik van het spreekrecht en kwam later de zittingszaal binnen. Hij vertelde namens zijn 'WEL hele leuke vrouw' hoeveel impact het handelingen op de massagetafel op de vrouw hebben gehad. De verdachte stond ook terecht voor het betasten van het geslachtsdeel. De officier vroeg hiervoor vrijspraak.

Te ver gegaan

De zestiger zei dat hij toestemming had gevraagd en gekregen om de borsten aan te raken. Hij gaf toe dat hij wel te ver is gegaan. De officier van justitie heeft de man misbruik gemaakt van zijn overwicht en het vertrouwen die hij had als professional. De manier waarop hij de borsten aanraakte had volgens de aanklaagster een erotisch karakter.

Ze hield in positieve zin rekening met het blanco strafblad van de man. Hij is sinds het incident niet meer werkzaam in het wellness-centrum en ging vervroegd met pensioen. Er is ook sprake van een tijdsverloop. De officier van justitie eiste een taakstraf van 180 uur en een maand voorwaardelijke celstraf.