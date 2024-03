Seinen op groen voor nog een jaar Oekraïense school in Papenvoort

Het lijkt erop dat de basisschool voor kinderen van de Oekraïne-opvang in de bossen bij Papenvoort nog minimaal een jaar openblijft. Het schoolbestuur onderzoekt daarnaast of de school ook daarna nog kan blijven bestaan.

Dat laat directeur Marike Vast van Kindcentrum Papenvoort weten. "Het is heel mooi nieuws voor ons", zegt Vast. "Het geeft ons ook meer tijd om te kijken of het haalbaar is om langer door te gaan met de school."

'Kunnen het niet maken'

Bestuurder Aldert Hoksbergen van scholenkoepel CNV houdt nog een kleine slag om de arm. Hij zegt er zijn best voor te doen om de school nog een jaar open te houden. "Dat lijkt te lukken. We kunnen het naar de kinderen toe niet maken om er nu mee te stoppen", aldus Hoksbergen.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil graag dat alle scholen voor Oekraïense kinderen in Nederland na de zomer sluiten. De leerlingen stromen dan door naar reguliere scholen of internationale klassen.

Kinderen nog niet klaar

In Papenvoort ziet het schoolbestuur dat om verschillende redenen niet zitten. Lang niet alle kinderen zijn er klaar voor om al door te stromen naar het reguliere onderwijs. Een deel is getraumatiseerd geraakt door de oorlog en niet elke gewone basisschool heeft de kennis om daarmee om te gaan.

Daarnaast is er op scholen in de buurt niet genoeg plek om alle leerlingen op te vangen en ligt Papenvoort vrij afgelegen. Daardoor wordt vervoer naar de verschillende scholen een ingewikkelde opgave.

Financiële uitdaging

Het schoolbestuur en de gemeentes Aa en Hunze en Midden-Drenthe overleggen nu met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het openhouden van de school. Dat is vooral financieel een uitdaging, omdat de subsidie voor de school vanuit het ministerie na de zomer stopt.

"We denken dat nog een jaar open blijven wel gaat lukken en hopen dat het ministerie ons kan blijven steunen", zegt Hoksbergen. "Dan kunnen we ook kijken of we een duurzame nieuwkomersschool kunnen worden."

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze laat weten dat er nog verschillende scenario's op tafel liggen tijdens de onderhandelingen met het ministerie. "De mogelijkheid bestaat dus ook nog dat wij financieel zullen moeten bijspringen."

Ministerie: ruimte voor maatwerk

Het ministerie van OCW laat in een reactie weten dat er in Papenvoort sprake is van een speciale situatie, vanwege het beperkte scholenaanbod in de omgeving.

"Voor dat soort gevallen wordt in het belang van de leerlingen gekeken naar maatwerk. Leerlingen moeten wel ergens terecht kunnen op het moment dat de school sluit", aldus het ministerie.