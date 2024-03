Haantie op een stokkie: Zingend het dorp door met een versierde Palmpasen

Het is de zondag vóór Pasen, traditioneel trekken kinderen deze dag 's morgens met versierde Palmpasen (haantie op een stokkie) zingend door het dorp. Ook in Peize gingen ze de straat op. Op deze dag wordt door christenen de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem gevierd.

Vereniging Volksvermaken Peize zorgt ervoor dat het evenement in goede banen wordt geleid. "Er is een enorme opkomst, ongeveer 160 mensen lopen mee. De kinderen zijn blij en het dorp leeft en verbindt hierdoor weer", zegt Henk Gritter van Volksvermaken Peize.

'Heb me via Google ingelezen'

Het verhaal achter Palmpasen is bij de Peizenaren nog onbekend. Ook Lesschen moest zich via Google inlezen in de achtergrond van Palmpasen. "Ik begreep dat Jezus destijds in Jeruzalem is ontvangen met palmbladeren en dat het op die manier deze kant is opgekomen. Wij gebruiken tegenwoordig buxus op onze stok."

Ook de kinderen die met de optocht meelopen kennen de achtergrond niet, maar die verzinnen ze zelf. "We vieren dit, omdat Jezus aan het kruis wordt gehangen. Dat is gewoon een mooi verhaal", zegt Sverre.

Haantie op een stokkie

Bovenop de versierde stok zit een broodje, in de vorm van een haan. "Die zit er op, omdat de paashaas van eieren houdt en kippen leggen eieren", zegt Sverre. Een grappige 'kinderlogica' vindt cultuurkenner Harm Jan Lesschen. De haan zit namelijk niet om die reden op de stok, er is een link met het Bijbelse verhaal.

"De heer zegt op een bepaald moment tegen Petrus 'Eer de haan drie keer kraait, zult u mij drie keer verloochend hebben'. Want dan doet Petrus net alsof hij Christus niet kent, terwijl dat eigenlijk wel zo is", legt Lesschen uit. Dat is de reden voor een haan op de stok.

Ook de andere versieringen aan de stok, hebben een link met Jezus Christus. Lesschen: "Zo hoort er eigenlijk geen papier aan de stok, maar groene takjes. Dit staat dan voor het nieuwe leven." De kinderen in Peize lopen met stokken versierd met crêpepapier, een takje buxus en snoep.

Snoepen

Voor de kinderen maakt het niet uit of het een kip of een haan op de stok is. Het gaat hen om het uiteindelijke opeten van het broodje. "Vaak zien we de kinderen onderweg alvast een beetje van het broodje snoepen. Als de optocht voorbij is dan mogen ze alles opeten", lacht Gritter.