COA worstelt met sluiting asielopvang Expo Hal Assen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) worstelt met het ontruimen van de Expo Hal bij het TT Circuit in Assen. Voor 1 april moet de hal met een capaciteit van vijfhonderd asielzoekers leeg zijn, maar het COA weet nog niet of dat gaat lukken.

Het COA gebruikt de Expo Hal sinds 1 juli 2023 als wachtkamer voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op het moment dat er daar te veel asielzoekers zijn, kunnen ze voor maximaal vijf dagen in Assen blijven om hun registratie af te wachten. Daarvoor was de Expo Hal een noodopvanglocatie.

'Enorm puzzelen'

Bij de gemeente Assen zijn signalen binnengekomen dat het COA de deadline van 1 april om de Expo Hal leeg op te leveren niet gaat halen. Het college van burgemeester en wethouders weet nog niet wat er gaat gebeuren als dat daadwerkelijk niet lukt.

Een woordvoerder van het COA zegt dat het op dit moment 'enorm puzzelen' is om de asielzoekers op andere plekken onder te brengen. Vorige week sloot een grote noodopvanglocatie in Biddinghuizen en in Ter Apel verblijven al nachtenlang meer mensen dan toegestaan.

Weer verlengen

Mocht de Expo Hal dichtgaan, dan zou er nog meer druk op het nu al overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel komen te staan. Het COA is in heel Nederland op zoek naar nieuwe opvanglocaties, maar veel gemeenten willen daar niet aan meewerken.