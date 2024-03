Eerste meerijdbankje van Drenthe staat in Elp: 'Belangrijk dat je voor elkaar zorgt'

In Elp staat sinds kort een zogenoemd 'meerijdbankje'. Mensen die naar Westerbork willen, 5 kilometer verderop, kunnen erop gaan zitten en een lift krijgen van passerende automobilisten.

Even boodschappen doen, de kinderen naar sport of school brengen. Inwoners uit Elp rijden er vaak voor naar Westerbork. In het kader van duurzaamheid heeft Dorpsbelangen Elp het meerijdbankje in het leven geroepen. Als je een lift wil, ga je op het bankje zitten. Mensen die langsrijden kunnen je dan meenemen.

Elkaar helpen

"Wij zijn een dorp dat geen busverbinding meer heeft. Voor veel dingen zijn we aangewezen op Westerbork", zegt Wil van Gemert van Dorpsbelangen. "Maar het is niet altijd makkelijk daar te komen. En sommige bewoners hebben geen auto en moeten wandelen naar Westerbork voor hun boodschappen. Die mensen kunnen goed gebruik maken van dit bankje. En het zorgt ervoor dat we elkaar helpen en dat er meer interactie ontstaat in het dorp."

Jenny, voormalig juf van de dorpsschool, is een van de bewoners die maar wat blij is met het bankje. "Het is belangrijk dat je een beetje voor elkaar zorgt. Sommige oudere mensen zitten misschien meer thuis, en dan is het natuurlijk wel fijn als je je eigen boodschap kan halen."

Leuk gesprek

Hoeveel mensen er daadwerkelijk gebruik gaan maken van het bankje, is nog even de vraag. "Dat is lastig in te schatten", zegt Van Gemert. " Ik weet zeker dat er mensen zijn die interesse hebben en die hier gebruik van gaan maken. Maar er zijn misschien ook wel mensen die het niet per se nodig vinden, maar die het wel leuk vinden om hier straks op te gaan zitten. Al was het maar om een leuk gesprek te hebben."

Dorpsbelangen heeft subsidie gekregen voor het bankje via DOEK Midden-Drenthe, oftewel Duurzaam Op Eigen Kracht. "Het bankje is gemaakt in Appelscha, in een sociale werkplaats. Die docent woont hier in het dorp. En die heeft wel vaker mooie dingen gemaakt. Hij heeft ook dit mooie bankje gemaakt, en gegrafeerd", vertelt Van Gemert.

Terugweg

Aan de terugweg naar Elp heeft Dorpsbelangen ook gedacht. "In Westerbork komt ook een bank. Bij het Knipselmuseum, middenin het centrum. Als je daar op gaat zitten, kun je weer terug naar Elp."