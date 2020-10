Wat gebeurt er met het afval uit Meppel, of waar woonden de eerste mensen in Drenthe?

Wat is de oudste bewoonde plaats van Drenthe? En wat doet de VAM met de restanten uit de verbrandingsoven in Meppel?

Afval uit Meppel

"Wat gebeurt er met de vele transporten van slakken uit verbrandingsovens vanuit Meppel naar de VAM bij Wijster. Worden die verwerkt of gestort op de berg?" Dat wil een lezer uit Nijeveen graag weten. Hij stuurde zijn vraag in naar Zoek het uit!.

Moeten wij gaan uitzoeken wat afvalverwerker Attero precies doet met de restanten uit de Meppeler verbrandingsoven? Stem dan op deze vraag!

Oudste bewoonde plek

"Wat is de oudste bewoonde plaats of dorp van Drenthe?" Deze vraag werd ingestuurd door Paulien uit Noordscheschut. Als jij ook benieuwd bent naar waar de eerste mensen in Drenthe woonden, stem dan op deze vraag.

Vorige stemronde

Vorige maand kon je stemmen op vragen over bomen in het weiland of het gebrek aan romeinse bouwwerken in Drenthe. De vraag "Waarom staat op sommige weilanden een ronde kring met bomen?" won met een flinke meerderheid, 74 procent van de stemmen. Dit is dus de vraag waar we het antwoord op gaan zoeken.

De vraag "Waarom komen er in Drenthe geen prachtig gebouwde Romeinse gebouwen voor zoals in Parijs?" heeft het helaas niet gered. Deze vraag kreeg 26 procent van de stemmen.

Zoek het uit!

