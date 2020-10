Strafzaak overleden verdachte moord Nietap officieel beëindigd

De strafzaak tegen een 39-jarige moordverdachte uit Nietap is officieel stopgezet. De man pleegde in augustus in zijn cel zelfmoord. De rechtbank heeft het Openbaar Ministerie (OM) niet ontvankelijke verklaard. Dat betekent dat het niet meer gerechtigd is de man te vervolgen.

Nu de verdachte is overleden is een strafrechtelijke vervolging niet meer mogelijk. Volgens de wet is ook dan een eindoordeel van de rechter nodig om de zaak definitief te beëindigen. Dit gebeurde vandaag kort voor de tussentijdse zitting tegen een 47-jarige Groninger, die medeverachte is in deze moordzaak. Het 62-jarige slachtoffer werd begin april in zijn woning in Nietap zwaar mishandeld. Hij werd in hulpeloze toestand achtergelaten en overleed vijf dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De 39-jarige buurman van het slachtoffer werd kort daarop als verdachte aangehouden. De man verzorgde zijn 62-jarige buurman, omdat die gezondheidsproblemen had. Ook de Groninger werd aangehouden. Beiden zouden het slachtoffer extreem zwaar hebben toegetakeld. Het slachtoffer was met een voorwerp tegen het hoofd geslagen, geschopt en er zou een voorwerp op zijn buik zijn gezet, terwijl een van zijn belagers hierop zat. Het OM gaat uit van moord, dan wel zware mishandeling met de dood tot gevolg.

Psychisch onderzoek

De aanleiding van de ruzie was heel klein. Het slachtoffer zou een jointje hebben afgepakt. De 39-jarige verdachte uit Nietap had het volgens zijn advocaat Cees Eenhoorn psychisch zwaar in de gevangenis. In augustus beroofde de Nietapper zichzelf van het leven. De medeverdachte uit Groningen wordt nog onderzocht door een psychiater en een psycholoog. Ook moet het sectierapport over de uiteindelijke doodsoorzaak nog aan het dossier worden toegevoegd. Op 5 november is de inhoudelijke behandeling van de zaak.

Zelf hulp nodig? Denk je aan zelfmoord? Praat erover. Bel 0800-0113 of chat via 113.nl. 24/7 open, anoniem en vertrouwelijk.

