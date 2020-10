Stijging woonlasten moet Noordenveld helpen om 2 miljoen euro te bezuinigingen

Dat blijkt uit de begroting die het college van burgemeester en wethouders vandaag presenteert. Wethouder financiën Alex Wekema wil de voorzieningen voor de inwoners in de gemeente Noordenveld in stand houden, maar 'daar staat echter wel tegenover dat wij de keuze hebben moeten maken de lokale (woon)lasten licht te laten stijgen'.

Hogere belastingen

De gemeente wil onder meer inkomsten halen uit afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelastingen. In totaal zal een huishouden met een woning met een WOZ-waarde van 250.000 euro volgend jaar 10 euro meer betalen aan lokale woonlasten. Toch lijkt het dat het bedrag van de onroerendezaakbelasting onder het Drentse gemiddelde blijft. In 2020 betaal je in de gemeente Noordenveld gemiddeld 267 euro, het gemiddelde van de provincie is 303 euro.

Daarnaast wordt het hoge tarief van de toeristenbelasting (hotels, bungalowparken etc.) met 0,65 verhoogd en komt uit op 1,75 euro per persoon per nacht. Het lage tarief (kamperen) blijft 1,10 euro.

Kritisch op projecten

Vanwege de financiële situatie van Noordenveld, is de gemeente genoodzaakt om voor een aantal projecten waarvoor geld vrijgemaakt is, terug te draaien. Zo worden bijvoorbeeld de achthonderd bomen die door de storm vorig jaar zijn omgewaaid of dusdanig beschadigd zijn, hoogstwaarschijnlijk niet hersteld of opnieuw geplant. De gemeente zegt hiervoor geen aanvullende budgetten in te stellen.

Dat geldt ook voor het project Noordenveld op Fietse, waarvoor in eerste instantie 50.000 euro beschikbaar gemaakt zou worden voor fietsstimulering in 2021. Omdat het project, dat in 2019 en 2020 liep al is afgelopen, wil de gemeente het bedrag dat bedoeld was om het project verder aan te jagen, te laten vervallen.

Zorgelijke financiële positie

"We zitten financieel nog steeds in een onzekere en moeilijke tijd", aldus wethouder Wekema. "De middelen die wij ontvangen van het Rijk zijn en blijven flink ontoereikend. Vooral binnen het sociaal domein voelen wij deze pijn. Hierbij kampen wij nog steeds met tekorten." Daarbij doelt de wethouder op de bedragen voor onder andere jeugdzorg en Wmo. Die taken zijn in 2015 overgeheveld van het Rijk naar de gemeente. Veel gemeenten lukt het niet om dit dossier - het sociaal domein - financieel onder controle te krijgen.

"Bij blijvende tekorten moeten er uiteindelijk keuzes worden gemaakt voor wat betreft het voorzieningsniveau in onze gemeente", legt de financiënwethouder uit. "Daarnaast duurt de coronacrisis voort en ook dat brengt veel financiën onzekerheid met zich mee. We zijn blij deze sluitende begroting aan te kunnen bieden, maar de zorgen over onze financiële toekomst blijven."

Gemeenteraad

Op maandag 9 november vergadert de gemeenteraad over de begroting 2021.