Vervangende woonruimte aangeboden voor zwaluwen in Eexterveen: steeds minder plek om te broeden op daken

"We hebben de zwaluwtil gemaakt voor de huiszwaluw en drie vleermuizenkasten eronder. We wilden meer biodiversiteit creëren. We hebben al bloemenzaad gezaaid en bloembollen geplant. Hoe meer biodiversiteit er is, hoe meer leven er uiteindelijk komt. Insecten zijn daarbij vooral heel belangrijk. We hebben hier een boer in de buurt zitten. Die heeft stront en daar komen vliegen op af. En dat trekt weer vogels aan."

Volgens Van Klaveren moet je zorgen dat je de vijf v's goed voor elkaar hebt om vogels te kunnen aantrekken: voedsel, veiligheid, voortplanting, vocht en verbinding. "Als je die bij elkaar hebt, dan is succes bijna verzekerd. Bij het Eexterbos is al een kikkerpoel aangelegd, waar we ook een wand in hebben gemaakt voor de oeverzwaluw. Er is dus eten voor vogels beschikbaar in de vorm van vliegen en nu dus ook een veilige plek voor de verbinding en de voortplanting."