Drugslab Kerkenveld mogelijk gelinkt aan Mexicaanse bende

Het drugslab in het pand in Kerkenveld (Rechten: Politie Drenthe)

De 73-jarige man uit Kerkenveld die op 26 juni werd aangehouden in verband met een crystalmethlab in zijn boerderij werd volgens zijn advocaat Paul Logemann onder druk gezet door criminele Mexicanen. Hij zei dat tijdens een eerste voorbereidende zitting. De inhoudelijke behandeling van de zaak is op 15 december.

Logemann confronteerde de officier van justitie met zijn wetenschap dat achter verschillende labs in Nederland een landelijke organisatie schuilt. In busjes worden Mexicaanse 'koks' rondgereden die in verschillende labs aan de slag gaan, zei Logemann. Tijdens een strafzitting in Utrecht, eind vorige maand, bleken veertien verdachten te zijn opgepakt van wie enkelen ook gelinkt konden worden aan het drugslab in Kerkenveld. Die zijn enkele dagen na de inval in Kerkenveld opgepakt. De politie kwam hen op het spoor via gekraakte EncroChat-berichten.

Houtkachelpallets

Logemann denkt dat het een tactiek is van de politie om het pand in Kerkenveld binnen te vallen, wanneer de bewoner daar alleen is. De officier van justitie trok haar schouders op over deze informatie. Ze was dan ook niet de zaaksofficier en kende die informatie niet.

De bejaarde verdachte stond via een videoverbinding met de rechter in contact. Hij dacht dat hij een deel van de boerderij verhuurde aan mensen die houtkachelpallets wilden opslaan. Hij dacht hiermee een extra zakcentje te verdienen. Hij moest een weekje weg, maar toen hij terugkwam zag hij een forse verbouwing en dat er er ketels werden geplaatst.

In de gierkelder

Hij sputterde tegen, hij wilde dat niet in zijn pand. Maar als hij naar de politie zou gaan, verdween hij in de gierkelder. Volgens Logemann werd de man gedwongen te zwijgen. In zijn woning vonden de agenten 19.000 euro aan contant geld. Daarvan was 10.000 euro aan erfenisgeld. De rest had hij gekregen van de criminelen. De man wist niet of hij te maken had met Mexicanen. "Zuid-Amerikaanse types, zo noemde hij hen", zei zijn advocaat. De bejaarde verdachte heeft een strafblad. Hij heeft eerder hennepkwekerijen gehad in panden die hij huurde.

De advocaat vroeg het voorarrest van de verdachte te schorsen. De verdachte heeft het zwaar in de gevangenis. Hij heeft medische klachten en kampt met angsten en flashbacks. Zo ervaart hij telkens weer dat hem een pistool op het hoofd is gezet, zei de man tegen de rechter. De bewoner kan niet terug naar de boerderij in Kerkenveld. De grond rondom het pand is zwaar vervuild met kwik. Het huurcontract is ontbonden. De man kan terecht bij zijn familie, zei de raadsman. Voorlopig blijft de 73-jarige vastzitten.

Lees ook: