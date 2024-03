De week van Drenthe: rioolwater moet drinkwater worden en Veenhuizen krijgt weer een jeugdgevangenis

Celstraffen en tbs-verpleging voor de daders van het dodelijke steekincident bij jeugdinstelling Yorneo in Emmen en onderzoek naar rioolwater dat drinkwater moet worden. Hier lees je een overzicht van het belangrijkste nieuws uit onze provincie.

Inwoners van Drenthe met schade door de Groningse gaswinning kunnen vanaf deze week eenmalig 10.000 euro schadevergoeding krijgen. Eerder kon die vergoeding alleen door inwoners van drie Groningse gemeenten aangevraagd worden, maar het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft de vergoeding uitgebreid, waardoor ook delen van Drenthe er gebruik van kunnen maken.

Rechter zet streep door dorpsraadplannen Zwartemeer

Een nieuw hoofdstuk in een langlopend conflict tussen leden van de dorpsraad in Zwartemeer. Een groot deel van de dorpsraad wil twee leden uit de raad zetten. Maar de kortgedingrechter zette daar deze week een streep door heen. Volgens de rechter is het niet mogelijk de twee leden uit de raad te zetten.

Kun je rioolwater omzetten in drinkwater. Een groep van 14 waterschappen, waterleidingbedrijven en andere organisaties gaan zich op die vraag storten. En dat doen ze in Nieuw-Amsterdam, bij de Puurwaterfabriek. Over drie jaar hopen de onderzoekers met uitsluitsel te komen.

Celstraffen voor dodelijk steekincident

Voor het dodelijk steekincident vorig jaar op 14 januari in de jeugdzorginstelling van Yorneo in Emmen is de 17-jarige Jenairo H. uit Ruinerwold veroordeeld tot twee jaar cel en jeugd-tbs. De rechter vindt bewezen dat H. zijn 26-jarige begeleidster Marit uit Groningen met meerdere messteken heeft gedood. Mededader Arek K. heeft zes jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen.