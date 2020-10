Vos komt zomaar op bezoekers aflopen in het Fochteloërveen

Het was een opvallend gezicht voor de boswachters in het Fochteloërveen toen zij een wilde vos langs de weg zagen zitten. Het dier wacht namelijk rustig af en benadert bezoekers actief om eten te vragen. Reden genoeg om te denken dat de vos in het gebied gevoerd wordt, want er is ook brood langs de weg gevonden.

Volgens boswachter Sietske Westerhof van Natuurmonumenten is het gedrag van de vos zeer ongewenst. "Het hoort niet bij een wild dier. Bovendien kan een vos gevaarlijk zijn, want er zijn situaties in het buitenland bekend dat onder anderen een kind een vinger is kwijtgeraakt na het voeren."

Ziektes

Ook kan de vos ziektes veroorzaken. "Hij kan lintwormen hebben, en bij aanraking kunnen mensen ernstig ziek worden." Of het dier zelf ook ziek kan worden van het voedsel dat hij krijgt, weet Westerhof niet precies. "Maar brood past in ieder geval niet in het dieet. De vos eet heel veel, maar het is wel belangrijk dat hij zich aan het dieet houdt. Daaronder vallen knaagdieren en insecten, geen brood."

Westerhof weet zeker dat het om hetzelfde dier gaat. "We hebben meerdere beelden van het dier, en er zijn ook foto's gemaakt. Bovendien herkennen collega's steeds dezelfde vos."

'Stop met voeren'

Bezoekers van het Fochteloërveen zijn dus gewaarschuwd door Natuurmonumenten: voer geen wilde dieren meer. "We willen hier aandacht voor vragen om te voorkomen dat het gedrag straks bij meer dieren in het gebied voorkomt. De risico's zijn gewoon groot", aldus Westerhof.