Ondanks maatregelen gaan veel Nederlanders en Duitsers de grens over

Wie sinds dit weekend naar Duitsland wil reizen, moet een actuele negatieve coronatest bij zich hebben of bij aankomst 14 dagen in quarantaine. "De grens is gewoon open", zegt Karel Groen, directeur van de Eems Dollard Regio. "Er staat geen slagboom, maar weet heel goed wanneer je de grens over gaat. Ga alleen voor dringende redenen."

Grenspendelaars

Even boodschappen doen bij de oosterburen of op familiebezoek is geen dringende reden en zit er dus niet in. Maar voor grenspendelaars, mensen die wonen in het ene en werken in het andere land, gelden andere regels.

"Als grenspendelaars mag je niet langer dan 24 uur over de grens, je bent niet ziek en je hebt een dwingende persoonlijke reden voor werk of privé. Dat is de juridische tekst", legt Groen uit.

Geen grenscontroles

Bij tankstation Argos, enkele meters voor de Duitse grens, merken medewerkers weinig van de maatregelen. "Ik zie Nederlanders de grens overrijden en even later weer terugkomen. Waarschijnlijk om boodschappen te doen of te tanken. Er komen hier ook nog veel Duitsers koffie halen. Grenscontroles hebben wij hier nog niet gezien", vertelt een van de medewerkers.

Als je toch de grens over moet, houd er dan rekening mee dat je in Duitsland in de supermarkten en in het openbaar vervoer een mondkapje moet dragen.

