René Karst krijgt gouden plaat: 'Dit emotioneert je wel'

René Karst heeft vanavond een gouden plaat gekregen. Collega-zanger Marco Schuitmaker reikte deze aan hem uit tijdens het Snollebollekes concert in het Gelredome in Arnhem. Het is Karsts zesde gouden plaat.

"Dat is echt geweldig", zegt Karst hoorbaar trots terwijl hij in de auto zit op weg naar zijn tweede show van de avond in Sint Annaparochie. "Natuurlijk, je houdt het in de gaten en ziet dat de luistercijfers stijgen. Je weet dat het kan gebeuren, maar vanavond was ik hier helemaal niet mee bezig. Ik was heel druk met het optreden bij Snollebollekes, dat kwam heel strak en precies. Toen ik hem dus backstage kreeg stond ik helemaal versteld. Dit emotioneert je wel."

'Atje voor de sfeer en andere gangmakers'

Karst kreeg de gouden award voor zijn album 'Atje voor de sfeer en andere gangmakers' uit 2019. De nummers op het album zijn samen meer dan 40 miljoen keer beluisterd. Volgens Karst wisten zowel zijn vrouw als zijn manager van de uitreiking van vanavond, zij hebben niets aan hem verklapt.

De zanger en liedschrijver kreeg eerder al vijf andere gouden platen. Eén samen met zijn moeder, met wie hij Duo Karst vormde. "Maar dit is de eerste keer dat ik voor een normaal soloalbum een gouden plaat krijg, dat is heel bijzonder", aldus Karst.

