Deze week 389 nieuwe besmettingen en 10 doden in Drenthe

Er zijn deze week tien mensen overleden aan het coronavirus in de provincie, van wie zes uit de gemeente Noordenveld komen. Ook zijn er vier mensen met coronaverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis.

Emmen

De meeste nieuwe besmettingen kwamen deze week uit de gemeente Emmen (153), gevolgd door Assen (38) en Meppel (30). In Hoogeveen kwamen er 28 nieuwe positieve testen bij, in Noordenveld 26, in Aa en Hunze 23 en in Tynaarlo 23. De minste besmettingen zijn geconstateerd in de gemeenten Coevorden (20), Borger-Odoorn (18), Midden-Drenthe (12), De Wolden (11) en Westerveld (6).

Totaal aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens door het coronavirus in Drenthe (bron: RIVM, 06-10-2020 om 10.00 uur)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 66 1 0 Assen 171 12 2 Borger-Odoorn 51 4 4 Coevorden 108 13 2 Emmen 490 24 15 Hoogeveen 162 21 8 Meppel 119 11 5 Midden-Drenthe 59 6 0 Noordenveld 107 4 11 Tynaarlo 97 9 0 Westerveld 53 9 4 De Wolden 76 11 5 Woonplaats onbekend 9 0 0

40 besmettingen sinds gisteren

Sinds gisteren kwamen er in Drenthe 40 nieuwe besmettingen bij. Er zijn vijf nieuwe doden gemeld, van wie drie uit de gemeente Noordenveld. Ook inwoners van Emmen en Borger-Odoorn overleden aan het virus. Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Daarmee komt het totaal aantal besmettingen sinds maart te liggen op 1.568. Ook zijn er 125 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal overlijdens is toegenomen tot 56.

De meeste nieuwe besmettingen kwamen de afgelopen dag uit Emmen. Er werden 11 inwoners positief getest. In totaal zijn er in de gemeente 490 mensen positief bevonden. Volgens het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland liggen er nu 21 coronapatiënten in de Drentse ziekenhuizen, van wie vier op de IC.

Landelijk

In Nederland zijn er de afgelopen week 27.482 nieuwe positieve testen gemeld bij het RIVM. Een week eerder waren dat er 19.299, een stijging van 40 procent. Van alle mensen die zich lieten testen, bleek 9,1 procent positief. Een week eerder was dat nog 8 procent.

De afgelopen dag zijn er 4.548 nieuwe besmettingen gemeld. Ook zijn er 21 overleden covid-patiënten gemeld. In de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu 975 coronapatiënten, van wie 190 op de IC. Gisteren lagen er nog 83 patiënten minder in het ziekenhuis.