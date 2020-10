Vrijlating verdachte verkrachting bejaarde vrouw Schipborg in zicht

Het slachtoffer werd begin juli van vorig jaar in natuurgebied De Stubben/Kniphorstbosch aangevallen en verkracht. De aanvaller liet op haar kleding DNA achter dat een match opleverde met DNA-materiaal van zijn eeneiige tweelingbroer, dat in de Nederlandse Databank was opgeslagen. De agenten kwamen uit bij de 26-jarige verdachte uit Zuidlaren. Die ontkent de verkrachting.

Onderzoek duurt langer dan gedacht

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzoekt via een nieuwe methode of er verschillen zijn in het DNA van die eeneiige tweelingbroers. Dat is een voor Nederland uniek onderzoek dat lang gaat duren. Tijdens de zesde voorbereidende zitting bleek dat dit onderzoek langer op zich laat wachten dan de geplande drie maanden.

Advocaat Van Ophoven vroeg de rechtbank de verdachte in vrijheid te stellen. De man zit nu ruim vijftien maanden vast. Nu het unieke onderzoek langer op zich laat wachten, is de kans groot dat het voorarrest langer wordt dan de eventuele uiteindelijke straf. De rechtbank gaf op de vorige zitting het Openbaar Ministerie de opdracht een voorwaardenrapport op te laten stellen, waar de man zich tijdens de schorsing aan zou kunnen houden.

De rechtbank wilde ook geïnformeerd worden over de mogelijkheden van elektronisch toezicht (een enkelband). Dat rapport moet voor de volgende pro-formazitting worden geüpdatet. Die is over drie maanden en dan wordt besproken op welke voorwaarden de man eventueel wel naar huis kan.

Lees ook: