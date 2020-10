Lees nu het RTV Drenthe Magazine: online of op de bank

Aanleiding voor het magazine is dat 2020 een bijzonder jaar is voor de omroep. Radio Drenthe bestaat namelijk 30 jaar, TV Drenthe 25 jaar. Om dat te vieren lees je in het blad onder meer interviews met programmamaker Robbert Oosting, ROEG!-projectleider Nanda Felix en verslaggevers Margriet Benak en Josien Fietsma. Natuurlijk kom je ook meer te weten over de geschiedenis van de Drentse omroep.

"Dit magazine geeft een goed inkijkje in wat er allemaal achter de schermen gebeurt om elke dag het nieuws te kunnen brengen", vertelt een trotse directeur/hoofdredacteur Dink Binnendijk. "Wat je er ook in leest is dat wij een steeds groter bereik hebben. Dat is natuurlijk ook dankzij de mensen in Drenthe, want hun betrokkenheid is nodig. Dit magazine laat zien hoe dit allemaal tot stand komt."

Online en op papier

Je kunt het RTV Drenthe Magazine online inzien, maar je kan 'm ook in je brievenbus krijgen. Daarvoor hoef je alleen maar een formulier in te vullen. Wees er snel bij, want het blad is met maar 250 exemplaren beperkt beschikbaar.