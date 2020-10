ACV komt weer niet in actie, WKE'16 nog in de wacht

De voetbalwedstrijd van ACV tegen DOVO van aanstaande zaterdag is afgelast vanwege het coronavirus. De club heeft dat besloten in overleg met de KNVB en de GGD.

Afgelopen weekend ging er ook al een streep door de uitwedstrijd van de Asser club tegen FC Lisse. Toen bleken twee spelers van de club uit Drenthe besmet. Daardoor gingen vorige week ook de trainingen van de voetbalvereniging niet door.

Vervelend

"In eerste instantie is het natuurlijk heel erg vervelend voor diegenen die besmet zijn", zegt ACV-trainer Fred de Boer. "We kunnen nu twee weekenden niet spelen en hebben nu anderhalve week niet getraind, terwijl ik het team wil helpen verbeteren. Graag sta ik met de 'gezonde' jongens wel op het trainingsveld, maar ik heb er niks over te vertellen. Ik luister naar de adviezen, en die raden ons af om nu weer te beginnen."

Positief blijven

"Het is hopen dat we maandag de training weer kunnen oppakken, en dan is het gewoon op naar de volgende wedstrijd. Ik blijf positief denken en kijk naar de dingen die ik op dit moment wel voor het team kan doen. Daarom geef ik de spelers huiswerk mee waar ze mee aan de slag kunnen", geeft De Boer als voorbeeld.

Toch is het voor de coach niet ideaal dat zijn team nu al twee wedstrijden moet inhalen. "En dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor de tegenstanders uiteraard. Nu zijn wij het slachtoffer, maar we waren niet de eerste club die hiermee te maken heeft gekregen, en we zullen ook niet de laatste zijn." Zo kunnen er in de toekomst ook nog wedstrijden van het programma gehaald worden vanwege meerdere coronabesmettingen. "En zo gaat het over en weer", vreest De Boer.

Afwachten bij WKE'16

Vanwege het coronavirus heeft WKE'16 nog helemaal geen wedstrijd in competitieverband kunnen spelen. Het eerste team moet nog aan het seizoen beginnen. Het sportpark is in ieder geval nog tot en met 11 oktober gesloten, in overleg met de GGD en de gemeente Emmen. "Het is geen ideale situatie, maar het is even niet anders. We wachten nu af, de KNVB moet de inhaalwedstrijden gaan inplannen", vertelt voorzitter Jannes Wolters.

"We hadden veel besmettingen bij WKE'16, maar de meeste zijn van een of twee weken geleden. Veel spelers zijn weer aan het werk. We gaan er vanuit dat straks alles weer opgepakt kan worden", kijkt Wolters de situatie met enig vertrouwen tegemoet. "We hopen dat het sportpark na 11 oktober weer open kan."

Voor de club uit Emmen helpt het ook niet mee dat de kantine niet open kan. "Maar hier hebben alle verenigingen mee te maken. Alles ligt stil, we lopen veel inkomsten uit de kantine en de entreeverkoop mis." Toch heeft Wolters geen zorgen over het voortbestaan van de club op korte termijn. "We hebben geen acute zorgen, en hebben niet te maken met grote tekorten."

Lees ook: