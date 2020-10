Geniet heel Drenthe deze winter onder een deken van een terrasje?

Die uitspraak is een combinatie van idealisme en pragmatisme binnen het college van Gedeputeerde Staten, want de provincie steekt horecaondernemers in deze tijden graag een hart onder de riem met een subsidieregeling voor duurzamere terrasverwarming. En gratis Drentse fleecedekens, want in de ogen van Brink en Stelpstra kan de buitenkachel dan ook wel een graadje lager, zodat er minder energie en CO2 de lucht in vliegt.

Zelf ideeën indienen

Hoe de subsidieregeling er exact uit gaat zien is nog niet bekend, maar Stelpstra en Brink willen er haast mee maken. Brink: "Horecaondernemers vragen nu bij gemeenten vergunningen voor winterterrassen aan. Als we het tot achter de komma gaan ontwerpen, komt dit geld te laat", zegt hij. "De horeca schaft nu immers al spullen voor de winterterrassen aan."

Per horecaonderneming is tussen de duizend en drieduizend euro aan te vragen voor duurzamere manieren om het terras te verwarmen. "En ondernemers mogen ook zelf plannen indienen", legt Brink uit.

Oplossingen

Volgens Stelpstra, die onder meer klimaat en energie in zijn portefeuille heeft, kun je denken aan verwarmde kussens, die minder energie verbruiken dan heaters. Of aan bepaalde overkappingsconstructies die warmte langer vasthouden. Hoewel het verwarmen van terrassen niet bepaald bekendstaat als iets duurzaams, openbaart zich op dat gebied bij Stelpstra het pragmatisme.

"Hopelijk kan het energieverbruik op verarmde terrassen door andere oplossingen wat omlaag. Voorwaarde is wel dat de nieuwe toepassingen aanzienlijk minder energie gebruiken dan de gemiddelde terrasverwarming", motiveert hij een mogelijke subsidie, al blijft de vraag hoe je zo'n nieuwe terrasverwarming meet en controleert.

Dekens ook in andere kleuren

Een horecagelegenheid kan volgens Brink en Stelpstra net zoveel dekens krijgen als dat er zitplaatsen op het terras zijn. Nu zijn de dekens er alleen nog in een rode provinciekleur, maar ze komen er volgens Brink ook nog in andere kleuren. "Veel blauw en groen", grapt Brink vanonder de deken - daarmee doelend op de blauwe VVD-kleur en de groene ChristenUnie-kleur.

Hoe de 'groene' gedeputeerde Hans Kuipers (GroenLinks) over dit voorstel in GS heeft gestemd, is niet bekend. Volgens Brink en Stelpstra is het besluit in volledige harmonie genomen. Brink: "Hans woont in Meppel en ziet ook wel dat de terrassen de komende maanden gewoon open blijven."

Alle horeca-ondernemers kunnen voor hun winterterrassen Drentse fleecedekens krijgen, ook in andere kleuren (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

