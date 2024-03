Aardbeving van 2.1 bij Emlichheim

Bij Emlichheim, net over de Duitse grens in de buurt van Schoonebeek, heeft vannacht een aardbeving plaatsgevonden.

René Gommers uit Schoonebeek meldt dat hij er wakker van werd. "Ik hoorde een doffe plof en wat gerammel. Het was net of er een zware kast omviel. Ook in bed was de beving nog te voelen." Er was verder in huis geen schade.