Borger-Odoorn presenteert nieuwe begroting met glimlach en wil investeren

Verkeersveiligheid

"We blijven voorzichtig", houdt wethouder Niek Wind een slag om de arm, "maar we staan er goed voor en willen investeren. Dat betekent dat de OZB, behalve een lichte inflatiestijging, gelijk blijft. De gemeente ziet kansen om onder meer te investeren in de nieuwbouw van het Esdal college en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Daarbij heeft het college met name de weg tussen Valthe en Exloo in het vizier.

Behoedzaamheid

En dus heerst er een andere stemming binnen de gemeenteburelen dan vorig jaar, toen de OZB werd verhoogd en er zorgen waren over de beschikbare menskracht in de gemeente. Maar ondanks dat de overheid de gemeente minder steunt, zitten de financiën voor 2021 en de jaren erna dus snor.

Toch houdt Borger-Odoorn nog een vinger aan de pols en wil Wind de definitieve jaarcijfers nog even afwachten. Zo is het door de coronacrisis nog niet helemaal helder wat de invloed van de steunmaatregelen zijn op het financiële gemeenteplaatje. "We willen bijvoorbeeld nog een half miljoen bezuinigen, maar het is nog afwachten of we dat uit de reserves kunnen halen. We gaan er in ieder geval van uit dat daarbij de inwoners worden ontzien", aldus Wind.

