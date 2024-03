Drentse prijswinnaars bij Skills-wedstrijden voor mbo en vmbo

Bij de jaarlijkse Skills-wedstrijden voor leerlingen en studenten uit het vmbo en mbo zijn meerdere Drenten in de prijzen gevallen. Tijdens de Skills Talents en Skills Heroes strijden de aankomende vaklui om de titel in meerdere categorieën.

Studenten van de Drentse mbo-scholen wisten geen gouden medaille in de wacht te slepen. Er waren wel vijf zilveren medailles, en twee bronzen in zeven categorieën.

Voor de Skills Heroes voor vmbo-leerlingen was er wel Drents goud. Lucas Knijp en Ruben Siegers sleepten voor Produceren, installeren en energie de eerste plek in de wacht voor het Dr. Nassau College in Assen.