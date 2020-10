Minder tot geen bezoekers in de kerk: 'We hebben een voorbeeldfunctie'

Na overleg met verschillende koepels is gisteren besloten dat Nederlandse kerken vrijwillig teruggaan naar maximaal dertig mensen per dienst. Ook zal er niet meer samen worden gezongen. De Protestantse Kerk Nederland (PKN) geeft daarom ook het 'zeer dringend' advies aan aangesloten gemeenten om zich hieraan te houden.

Déjà vu

Om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, lag het bezoekersmaximum afgelopen juni namelijk ook al bij dertig mensen. Zingen werd eveneens afgeraden.

Of dat betekent dat de kerken nu weer terug bij af zijn, vindt Jan Hommes van de PKN sterk geformuleerd. De classispredikant van Groningen-Drenthe denkt wel dat sommige leden het zo voelen. "Gemeenten willen vooral een stap naar voren maken."

Hommes denkt dat er voor de meeste - vooral kleine - Drentse kerken momenteel niet zo heel veel verandert. Volgens hem werd er in de PKN-kerken over het algemeen al minder gezongen. "Ze waren al voorzichtig door corona." Hij vervolgt: "Voor de gemeenten waar meer bezoekers komen is het wel zuur. Zij worden gedwongen om naar dertig terug te gaan."

Na drie weken weer alleen online

PKN-gemeente De Drieklank in Assen is zo'n gemeente die zich aanpast vanwege de coronamaatregelen. Maar hier is niet gewacht op richtlijnen van gisteren. In kerk De Bron werden pas vanaf begin september weer diensten gehouden. Gezien de afstandsregels mochten daar maar zestig mensen bij aanwezig zijn. Na de laatste persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge werd echter besloten om tijdens de diensten helemaal geen bezoekers meer toe te laten.

"Intern waren we het er al snel over eens om alleen online te gaan vieren", vertelt Pepping. Alleen de mensen die meewerken aan de dienst mogen daarbij zijn. Hier is voor gekozen om de duidelijkheid. Bezoekers weten zo waar ze aan toe zijn, maar ook hoeven vrijwilligers niet opnieuw geïnstrueerd te worden.

Een andere reden is de beeldvorming. "Ondanks dat ze zich zondag in de kerk in Staphorst aan de regels hebben gehouden, werd het in de publieke opinie niet goed ontvangen", legt Pepping uit. "Wij wilden zo'n discussie in Assen voor zijn. We hebben namelijk een voorbeeldfunctie."

De PKN in Assen in mei dit jaar (Rechten: RTV Drenthe/Robert Jansema)

Voorbereid

Hommes zegt dat kerken een sociale functie hebben waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Betekent dit dat gelovigen eenzamer worden, nu weer minder mensen naar de kerk mogen?

Pepping denkt dat een 'vrij brede groep' van de gemeente een leegte voelde, voordat ze in september weer naar de kerk kon. Ook omdat er doordeweeks activiteiten wegvielen. "Mensen kwamen begin september in de kerk en zeiden: 'hè hè, eindelijk weer in de kerk'."

Bezoekers in Assen moeten in elk geval nog twee weken wachten voordat ze weer een zondagdienst kunnen bijwonen. Vieringen zijn wel online te volgen. "Corona is een van de moeilijkste dossiers die ik op bureau heb gehad", zegt Pepping. "Ik zie het als een moeilijk proces. Er is nu een nieuwe stap gezet, maar het kan zo weer anders zijn."

