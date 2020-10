Documentaire over Oranje binnenkort in première

Binnenkort verschijnt een documentaire over voormalig Speelstad Oranje in de tijd als asielzoekerscentrum. De film 'ORANJE - hoe een klein dorp groot kan zijn', laat het leven zien van de bewoners, in hun tijd in Oranje, maar ook daarna.

Het dorp Oranje met 150 inwoners werd landelijk nieuws toen er in 2014 een opvang kwam voor 1.400 asielzoekers. Sindsdien is filmmaker Sander Francken betrokken bij de ontwikkelingen. Hij filmde met zijn team dicht op de huid, soms daardoor met de mobiele telefoon, om zo de verhalen te kunnen volgen. "We zijn niet betrokken sinds het eerste uur, maar toen alle camera's weggingen, zijn wij begonnen. Het is steeds moeilijker om mensen voor de camera te krijgen, maar in Oranje was het tegenovergestelde het geval. Men dacht ons te kunnen gebruiken", vertelt Francken.

Wisselwerking

Francken stapte met een open blik in het project en liet de verhalen op zich afkomen. Aan de hand van persoonlijke voorbeelden laat hij zien hoe asielzoekers en inwoners van het dorp zich aan elkaar moeten aanpassen. "Met name die wisselwerking vond ik interessant. Je kunt tientallen verhaallijnen bedenken, degene met een kop en een staart heb ik eruit gepakt en in de film verwerkt."

Een van de hoofdpersonen die in de documentaire wordt gevolgd is Walid Kabta uit Syrië. Hij vluchtte vanwege de oorlog uit zijn geboorteland en bleek een bekende violist te zijn. In Oranje maakte hij met zijn muziek veel indruk op de mede-asielzoekers en uiteindelijk ook op mensen in de buurt.

Na zijn tijd in Oranje werd Kabta's verblijfsvergunning voor hem en zijn familie geweigerd en moesten ze vertrekken uit Nederland. "Wat ik uit de gesprekken met Walid en zijn familie begrepen heb, is dat de IND erg slordig en onverschillig is geweest. Dat heeft hem erg gekwetst, zo erg dat hij zijn buik vol had van de Nederlandse overheid. Ik heb hem in contact kunnen brengen met een Duitse filmcomponist", vertelt Francken.

Francken heeft nog steeds contact met Kabta en zijn familie. "Het gaat nu goed met ze", legt hij uit. "Walid maakt nog steeds muziek en zijn vrouw heeft een baan als arts in het ziekenhuis van Mainz." In de documentaire is te zien hoe Kabta op wonderbaarlijke wijze vorig jaar terugkeerde naar Nederland voor een optreden in Carré.

Inwoners waren huiverig

Waar inwoners in Oranje in het begin huiverig waren over de komst van asielzoekers, laat de film ook zien hoe er mooie samenwerkingen ontstaan. Bijvoorbeeld met het tuincentrum van de inmiddels overleden Jan Voortman en zijn gezin. Voortman was niet bang voor de komst van de asielzoekers en de onderlinge cultuurverschillen. Volgens Francken wist hij een brug te slaan en de verschillen juist te omarmen.

Ook de rol van de gemeente en de druk vanuit Den Haag worden meegenomen in verschillende verhaallijnen. De vraagstukken waar de gemeente mee te dealen kreeg waren onkenbaar groot voor een gemeente zoals Midden-Drenthe.

De film is genomineerd voor de competitie van het Noordelijk Film Festival en deels gefinancierd door de gemeente Midden-Drenthe en de provincie. Door de coronamaatregelen is het nog onduidelijk wanneer de film officieel in première gaat.

Bekijk hieronder de trailer.

De filmtrailer van ORANJE - hoe een klein dorp groot kan zijn