Geschiedenisprijs voor film over dorpsbrand Dwingeloo: 'Geschiedenis komt tot leven'

De film over de grote dorpsbrand in Dwingeloo, een eeuw geleden, is de winnaar van de DHV-prijs. De uitreiking van dé geschiedenisprijs van Drenthe vond plaats in het Radio Drenthe-programma Drenthe Toen. Juryvoorzitter en Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma maakte de toekenning bekend.