Steeds meer acties tegen bezuinigingsplannen Hoogeveen

Shannen Hamer en Esther Roswitha Mol uit de Verzetsbuurt protesteren tegen de plannen om de kosten voor parkeren voor centrumbewoners veel duurder te maken. Binnen een paar dagen nadat ze een actie daartegen op Facebook aankondigden, hebben ze al 200 steunbetuigingen.

Esther: "We zijn heel boos. De bedragen die ze voor het nieuwe parkeerbeleid vragen is van de zotte. En bovendien zou je maar 24 uur per maand voor bezoek een ontheffing kunnen vragen en dat moet je ook nog digitaal regelen. Dat is voor veel ouderen echt een probleem. En voor ons, omdat we allebei werken, moeten we voor een tweede parkeervergunning 1080 euro betalen. Dat is van de zotte. Veel mensen hebben een bedrijfsauto staan."

Petitie tegen stopzetten subsidie

Scala Centrum voor de Kunsten is vorige week een online petitie gestart. Al meer dan 2100 mensen hebben getekend tegen een voorstel de gemeentelijke subsidie stop te zetten. Directeur Thijs Torreman: "Daar zijn we blij mee. We hebben veel steun nodig. We moeten vrezen voor ons bestaan in Hoogeveen. Dat treft 10.000 kinderen die verstoken zullen worden van cultuuronderwijs."

Donderdag is de installatie van het Zakencollege met vier nieuwe wethouders. Hoeveel zij exact moeten bezuinigen wisselt. Duidelijk is dat het om vele miljoenen gaat om Hoogeveen weer financieel gezond te maken. De informateurs die het Zakencollege met de fractievoorzitters hebben aangesteld, spreken over 50 miljoen euro in vier jaar.

Thijs Torreman van Scala hoopt dat alle Hoogeveners de online petitie tekenen (Rechten: RTV Drenthe/Hielke Meijer)

Situatie nijpend

Inmiddels zijn er allerlei plannen naar buiten gekomen. De OZB zou met 28 procent stijgen, voor de nieuwbouw of verbouw van meer dan 40 verouderde basisscholen komt niet de eerder afgesproken twee miljoen euro per jaar beschikbaar. De situatie is zo nijpend bij de gemeente, dat de voedselbank te horen kreeg voorlopig geen 25.000 euro te kunnen krijgen voor de inrichting van een nieuw pand.

Torreman zegt de fracties in de gemeenteraad inmiddels 'allemaal' af te lopen. Begrip voor het miljoenentekort heeft hij genoeg, maar: "Het is inmiddels genoegzaam bekend dat het leren van creatieve vaardigheden belangrijk is voor kinderen. Heb je dat niet, dan kun je moeilijker deelnemen aan deze nieuwe wereld."

Andere keuzes maken

"Het is verschrikkelijk dat je zoveel kinderen verstoken laat zijn van zo'n essentiële ontwikkeling, dan denk ik 'Ach raad krab u zich nog eens achter de oren. Alstublieft'", zegt Torreman. Hij staat voor zijn zaak, zegt hij er bij. Hij hoopt dat alle 55.000 inwoners van Hoogeveen tekenen. "Ik kan me niet voorstellen dat er niet andere keuzes te maken zijn."

Shannen Hamer: "We hebben tegen heel veel mensen gezegd dat ze ook met een brief naar de gemeente kunnen reageren. We hopen dat ze met een andere oplossing komen dan dit. We zijn niet te beroerd wat meer te betalen, maar dit is te zot voor woorden. Iedereen zegt ook van ze investeren zoveel geld in een ijsbaan of in fonteintjes in de Hoofdstraat, bezuinig dan ergens anders op."