Lactatiekundige zet vraagtekens bij moedermelkijsjes tegen corona

7500 vrouwen staan vanaf volgende week hun moedermelk af in de strijd tegen het coronavirus, maakte het Algemeen Dagblad vandaag bekend. De vrouwen hebben het coronavirus allemaal gehad, waardoor er antistoffen in de moedermelk zitten. Die kunnen mogelijk gebruikt worden als beschermingsmiddel tegen het virus.

Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis, onderdeel van het Amsterdam UMC, en andere instituten. Als de moedermelk gepasteuriseerd is, zou het in de vorm van ijsjes aangeboden kunnen worden aan kwetsbare groepen, zodat zij de antistoffen binnenkrijgen.

Maar lactatiekundige Marianne Vanderveen uit Assen plaatst haar vraagtekens bij die methode. "Antistoffen doen hun werk ter ondersteuning van het immuunsysteem. Maar als we het immuunsysteem willen ondersteunen, zijn er denk ik snellere, goedkopere en voor moeders minder belastende en misschien nog wel effectievere methodes dan moedermelk."

Ook voor volwassenen

Als moedermelk wordt toegediend aan volwassen, is het volgens Vanderveen erg belangrijk op welke manier dat gebeurt. "Een heel belangrijk punt is dat de baby met moedermelk een product met levende cellen en stoffen binnenkrijgt. Dit in tegenstelling tot kunstmatige zuigelingenvoeding, die zwaar bewerkt en eigenlijk een dood product is."

Volgens haar zijn die antistoffen ook levende stoffen, die - wanneer je ze wilt doorgeven aan een vreemde - een bewerking moeten ondergaan. "Daardoor blijft niet alles behouden wat die melk te bieden heeft als het vers en rechtstreeks uit de borst bij de baby terechtkomt. Dus daar krijg je kwaliteitsverlies." Uit het onderzoek van het ziekenhuis bleek al dat er ook na het pasteuriseren, wat nodig is om de melk door te geven aan andere mensen, antistoffen overblijven.

Vanderveen: "En dan is het nog de vraag hoeveel melk je iemand geeft." Ter vergelijking: een baby die borstvoeding krijgt, drinkt ongeveer een liter moedermelk per dag. "Honderd milliliter of een liter bij een baby is iets anders dan honderd milliliter of een liter voor een volwassene." Ook vraagt ze zich af hoe lang een volwassene dan moedermelk moet krijgen om hetzelfde effect te genereren als bij een baby.

'Vraagt veel van moeders'

Vanderveen denkt dat het beschikbaar maken van moedermelk veel van moeders vraagt: "Ik heb een beetje zorgen dat een moeder die COVID-19 heeft gehad én een baby aan de borst heeft, natuurlijk zelf moet herstellen. Die moet zorgen dat ze haar productie op peil houdt om haar eigen baby van die belangrijke melk te blijven voorzien."

Volgens de lactatiekundige is het bovendien nog maar de vraag of de melk op de juiste plek in het lichaam komt die nodig is om het coronavirus te bestrijden.

Aandacht voor de waarde van moedermelk

Vanderveen legt uit dat het hele basisprincipe van borstvoeding is dat moeders via moedermelk antistoffen tegen ziekten doorgeven aan hun kind. "Dat is helemaal niets bijzonders om het coronavirus mee te bestrijden, dat is wat áltijd gebeurt."

"Het is natuurlijk prachtig dat de huidige omstandigheden zichtbaar maken wat de waarde is van moedermelk in het voorkomen van ziektebeelden", gaat Vanderveen verder. "Dat is ook de reden waarom lactatiekundigen voorstander zijn van een goede ondersteuning in de beginfase van de borstvoedingsrelatie: om ervoor te zorgen dat moeder en kind het samen op de rails krijgen. En dat de baby optimaal kan genieten van dat wat moedermelk als product en borstvoeding als proces de gezondheid van het kind én van de moeder te bieden hebben."