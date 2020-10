Nieuwe inzichten Doorfietsroute Tynaarlo brengt raad in verwarring

Bij het beantwoorden van de vragen van raadsleden tijdens de gemeenteraad, schepte verantwoordelijk wethouder Hanneke Wiersema vanavond verwarring over deze fietssnelweg tussen Assen en Groningen. Volgens haar heeft de provincie een subsidieaanvraag gedaan, maar de raadsleden hebben hier niets over gehoord. Net als de eventuele snelheidsverlaging op de N386 van 80 kilometer per uur naar 50 kilometer per uur, die de fietsoversteek bij de Vriezerbrug veiliger moet maken.

Volgens Wiersema wil de provincie, die verantwoordelijk is voor de provinciale weg, akkoord gaan met deze snelheidsverlaging mits het onder de bebouwde kom gaat vallen. Maar over situaties in de bebouwde kom moet de raad zich buigen.

Achtergrond

De gemeenteraad moet voor of tegen de fietsroute langs het Noord-Willemskanaal stemmen. Hier moet de Doorfietsroute van Assen naar Groningen komen, als het aan het college in Tynaarlo ligt. De oversteekplaats bij de Vriezerbrug aan de N386 is nog een punt dat ter discussie staat. Volgens omwonenden, Dorpsbelangen en een aantal raadsleden is de situatie daar erg gevaarlijk. Auto's rijden er hard over de provinciale weg en het is geen overzichtelijk kruispunt.

Voor de tegenstanders is de variant via de Onlandweg, een paar honderd meter verderop, een betere optie. Hier ligt een rotonde naar het bedrijventerrein van Tynaarlo. De rotonde maakt de oversteek volgens tegenstanders van de voorkeursroute van het college veiliger. Tijdens de raadsvergadering wordt de route besproken. Of de raadsleden wel of niet voor deze variant bij de Vriezerbrug en langs het Noord-Willemskanaal stemmen, hoeft niet vandaag besloten te worden.