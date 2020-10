Asser flitspaal registreert meeste snelheidsovertredingen in coronamaanden

Van de tien flitspalen in Drenthe was de flitspaal aan de Vaart ZZ in Assen van mei tot augustus het meest lucratief voor de staatskas. In die vier maanden registreerde de paal 3392 snelheidsovertredingen. Je mag daar niet harder dan vijftig kilometer per uur rijden, maar menig bestuurder gaat daar nogal eens in de fout.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het zilver in de genoemde vier maanden is voor de flitspaal aan de Rolderstraat in Borger-Odoorn met 2842 genoteerde snelheidsovertredingen, op de voet gevolgd door de flitspaal langs de N852 Zuid (Riegshoogtendijk) in Hoogeveen. Daar gingen 2812 weggebruikers de fout in tussen mei en augustus.

Rijden door rood licht

In totaal registreerden alle Drentse flitspalen in deze periode 14.412 overtredingen. Het leeuwendeel daarvan gaat om snelheidsovertredingen, maar ook rijden door een rood verkeerslicht worden op enkele plekken geregistreerd. In onze provincie gebeurt dat alleen bij de vier flitspalen langs de N372 in Noordenveld en dat leverde 232 verkeersboetes op.

Hoeveel flitsboetes dit jaar precies zijn uitgedeeld, wordt logischerwijs pas na dit jaar bekend. In Drenthe zijn vorig jaar in totaal 44.911 flitsboetes uitgedeeld.

Lees ook: