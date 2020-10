Robin start inzamelingsactie om komst hulphond mogelijk te maken

Wanneer de pauze is begonnen bij MBO Terra in Emmen zie je het aan Robins gezicht: ze verstart en kan zich moeilijk meer focussen. "Alle prikkels komen binnen", vertelt ze. "Knisperende boterhamzakjes, mensen die door elkaar lopen, mondkapjes die op worden gezet", somt ze op. Door haar aandoening in het autistisch spectrum, kan Robin die prikkels moeilijk filteren. "Dan bevries ik en kan ik ook moeilijk weglopen uit de situatie."

Structuur

Voor haar is een dagje school, waar ze de opleiding dierverzorging volgt, al een hele onderneming. Maar ook reizen met het openbaar vervoer gaat bijvoorbeeld niet vanzelf. Een hulphond kan Robin helpen. Die brengt structuur in haar dag en signaleert blokkades nog voor zijzelf dat merkt.

"Een hulphond neemt dan het voortouw", legt ze uit. "En die trekt je dan letterlijk uit de situatie waarin je op dat moment vastzit. Maar de hond heeft ook verzorging nodig dus daarvoor moet ik mijn bed uit. Dat geeft die structuur. Bovendien kan ik dan in mijn eentje naar vriendinnen toe of met het openbaar vervoer reizen. Omdat de hond mij helpt."

Verrassing

Maar zo'n speciaal getrainde hond is duur: 16.000 euro. En op een vergoeding van de verzekering hoeft Robin niet te rekenen. Ze is daarom een inzameling gestart en daarbij werd ze door de directie van haar eigen school verrast met een cheque van drieduizend euro. "We hebben meubels verkocht uit ons oude gebouw, waarmee we dit bedrag overhielden. We vonden het verhaal van Robin zo aangrijpend, dat we het geld aan haar schenken voor een hulphond", legt afdelingsdirecteur Lieneke Worst uit.

Stap dichterbij

Robin staat perplex op het moment dat de cheque tevoorschijn wordt getoverd. "Het is heel erg lief, ik zag het totaal niet aankomen", glundert ze. "Ik ben weer een stap dichter bij een hulphond en daar ben ik heel blij mee."

Bekijk hier de crowdfundactie van Robin om de komst van een hulphond mogelijk te maken.