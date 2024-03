'Sluiproutes' rond Groningen blijven gespaard van verkeerschaos: 'Het valt mee'

Dit weekend startten grootschalige werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg in Groningen. Dat zou dat in- en uitvalswegen in Drenthe extra belasten met 'sluipverkeer'. Van dat scenario lijkt echter geen sprake, althans tot nu toe. "Het lijkt heel goed te verlopen", ziet Renkema. "Dit had de dag moeten zijn waarop je flink wat kan merken, maar dat valt dus mee."