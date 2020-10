Vrees voor verhoging belasting: 'Toeristen worden straks gestraft'

De zomer van 2020 pakte gunstig uit voor een groot deel van de recreatiebranche in Drenthe. De coronacrisis zorgde ervoor dat veel Nederlanders in eigen land vakantie vierden, waar ondernemers in de toerismesector van profiteerden. Meerdere Drentse gemeenten willen hierop aanhaken en azen op een verhoging van de toeristenbelasting.

Onder meer de gemeente Noordenveld wil met dit plan de extra coronakosten compenseren. Een hogere toeristenbelasting valt slecht bij onder meer de Stichting Vrije Recreatie (SVR), die vreest dat de recreant als 'welkom melkkoetje' wordt gebruikt. "In iedere gemeente zijn camping en de middenstand gebaat bij een gezonde toeristenstroom." Een 'ongebreidelde verhoging' van de toeristenbelasting zal de toerist weer wegjagen naar het buitenland, meent de SVR.

'Niet leuk meer'

Gina Grimme van Camping De Lindehoeve in De Punt zag de afgelopen maanden een flinke toename van aan het aantal vakantievierders op haar terrein. "We gingen van een lege naar een volle camping in de zomer. We moesten zelfs een aantal keer 'nee' verkopen." De verhoging van de toeristenbelasting dreigt nu roet in het eten te gooien. "We bieden als camping leuke prijzen aan, en dan wordt een verblijf straks duur vanwege een verhoging van de belasting."

"Mensen krijgen minder te besteden, en wij hebben ook meer onkosten door de gevolgen van het coronavirus. We schaffen desinfectiemiddelen aan en de schoonmaakkosten lopen ook op", legt Grimme uit.

Virus

Volgens Grimme worden toeristen gestraft dat ze tijdens de coronacrisis in eigen land vakantie willen vieren. "Het is jammer dat de belastingverhoging op het bordje van de recreanten terechtkomt." Toch hoopt ze dat het zo'n vaart niet zal lopen. "Het hangt natuurlijk ook af wat het coronavirus doet. Als het virus blijft heersen, blijven mensen waarschijnlijk toch weer in Nederland. Maar we hopen sowieso dat mensen naar onze camping blijven komen", sluit Grimme af.

