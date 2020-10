Risiconiveau Drenthe nu 'zorgelijk', geen nieuwe coronamaatregelen

In Drenthe worden de laatste tijd zo veel coronabesmettingen vastgesteld, dat de situatie 'zorgelijk' is geworden. Nieuwe maatregelen blijven vooralsnog uit.

Het Rijk, RIVM, de GGD's en veiligheidsregio's houden de ontwikkeling van de situatie rond het coronavirus in de gaten. De minister van Volksgezondheid stelt vervolgens vast op welk risiconiveau een regio zit: waakzaam, zorgelijk of ernstig.

Volgens een woordvoerder van de GGD Drenthe gaat er ondanks de 'zorgelijke' situatie vooralsnog niets veranderen in onze provincie. "Dit was natuurlijk te verwachten, want het aantal besmettingen liep de laatste tijd fors op. De maatregelen die al in enkele veiligheidsregio's zijn genomen, gelden nu ook landelijk. Dus er komen op dit moment geen nieuwe maatregelen bij."

Positieve testen

De situatie in een regio wordt 'zorgelijk' wanneer in een week tijd meer dan 50 op de 100.000 inwoners positief zijn getest. Naast Drenthe zijn nu ook Midden- en West-Brabant, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Friesland, Twente en Noord-Holland Noord in die categorie geplaatst.

Eerder hadden elf andere regio's al de status 'zorgelijk' gekregen. Dat zijn onder meer de provincies Utrecht en Flevoland en regio's als Kennemerland, Hollands Midden, Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost.

Situatie 'ernstig'

In de regio's Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden is de situatie nog steeds 'ernstig'. Dat is het hoogste risiconiveau. In die regio's liggen niet alleen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, maar ook plaatsen als Delft, Zoetermeer, Amstelveen, Schiedam en Capelle aan den IJssel.

In 4 van de 25 veiligheidsregio's is de situatie het minst nijpend. Daar geldt de status 'waakzaam'. Het gaat om IJsselland, Limburg-Noord, Zuid-Limburg en Zeeland.