Schadeafhandeling aardbevingen Tynaarlo moet beter

Naar aanleiding van aardbevingen in Bunne en Winde en eentje afgelopen zomer bij Vries komt Leefbaar Tynaarlo samen met GroenLinks, Gemeentebelangen en ChristenUnie met een motie om druk te zetten achter een goede afhandeling. Er moet door een onafhankelijke deskundige commissie worden vastgesteld wat de oorzaak was van de recente bevingen.

Ook moet een omgekeerde bewijslast komen voor bevingen in Drenthe. Daarnaast vindt de raad dat het college bij betrokken partijen als de NAM en de minister moet aandringen om budget vrij te maken om nulmetingen van gebouwen in de gemeente Tynaarlo op te maken.

Positie versterken

Volgens burgemeester Marcel Thijsen, die dit dossier onder zich heeft, is de kloof tussen Den Haag en Drenthe groot. "Den Haag snapt onze problemen niet." De burgemeester is naar eigen zeggen al maanden aan het praten met onder andere de minister om de schade-afhandeling in goede banen te leiden. De aangenomen motie is bedoeld om de burgemeester kracht bij te zetten. "Een signaal om uw positie te versterken", noemt Peter van Es van Gemeentebelangen het.

Den Haag snapt onze problemen niet" burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo

Omgekeerde bewijslast

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de schade-afhandeling in Drenthe en Groningen. Voor Groningse bevingen - en bevingen die worden veroorzaakt uit de gasopslag in Langelo - geldt de omgekeerde bewijslast: het vermoeden is dat de schade door gaswinning komt, tenzij anders vastgesteld. Aardbevingen die komen door de gaswinning bij Vries worden niet op die manier behandeld. Dit moet volgens de burgemeester gelijk worden getrokken.

Eind september schreef Thijsen een brief naar het Ministerie van Economische Zaken waarin heet college van burgemeester en wethouders meent dat er extra trillingsmeters geplaatst moeten worden in de regio Noord-Drenthe om de onrust over mijnbouwschade weg te nemen. Ook wil het college dat de schade-afhandeling op een gelijke manier wordt afgehandeld.

