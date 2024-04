Eekschillersweg, wat een gekke straatnaam: Wat betekent dat?

De Eekschillersweg in Gieten is een straat vlak bij het dorpscentrum. Maar wie of wat is een Eekschiller eigenlijk? Waar komt deze straatnaam vandaan?

Deze vraag werd ingestuurd door een luisteraar uit Gieten, en Zoek het uit! vond het wel weer eens tijd om de straatnamengeschiedenis in te duiken!

Volgens het Drents Archief is het geen toeval dat juist in Gieten een Eekschillersweg is. Vlak bij Gieten, richting Gasselte, ligt het buurtschap Kostvlies. Dit is de plek waar eekschillers zich definitief in onze provincie gevestigd hebben.

Wat doet een eekschiller?

Eekschillen is, in het kort gezegd, het verwijderen van de schors van de eik. Oftewel, eik-schillen. Dit gebeurde in het voorjaar, als de sapstroom van de wortels naar de takken op gang komt. De 'losgeklopte' eikenschors werd gebruikt voor het looien van leer. Het hout dat overbleef, verkochten de eekschillers meestal weer als brandhout.

De eekschillers kwamen van de Veluwe. Boseigenaren in Drenthe, maar ook in Friesland en Overijssel verwelkomden de eekschillers met open armen. De Veluwse gezinnen werkten weken achtereen in armoedige omstandigheden om zo veel mogelijk schors van de eikenstammen los te kloppen. Ouders en kinderen werkten zes dagen per week, van vier uur 's ochtends tot negen uur 's avonds. Als het seizoen er op zat, gingen ze weer terug naar de Veluwe.