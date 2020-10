Gemeente Aa en Hunze slaat plank mis met opheffen kinderwoongroep Annen

In dit pand in Nieuw-Annerveen wonen de kinderen nu (Rechten: RTV Drenthe / Petra Wijnsema)

De gemeente Aa en Hunze is de fout ingegaan bij het opheffen van een woonzorghuis met kinderen in Annen. Volgens een einduitspraak van de Raad van State luisterde de gemeente alleen naar klagende buurtbewoners en werd niet eerst zelf onderzoek gedaan naar de vermeende overlast.

Bovendien had Aa en Hunze in 2017 in een brief aan woongroepbegeleider Zorg Anders toegezegd dat zij een vergunning zou verlenen voor een woongroep van maximaal vijf kinderen van zes tot dertien jaar in een gewone ééngezinswoning aan het Borckerveld, aldus de hoogste bestuursrechter. In die brief stelt de gemeente dat de vergunning verleend wordt als aan een aantal randvoorwaarden is voldaan. En aan het einde van de brief van 27 september geeft de gemeente de bevestiging dat Zorg Anders aan alle randvoorwaarden heeft voldaan.

Klachten van buurtbewoners

Zorg Anders was dan ook verbijsterd toen Aa en Hunze een jaar later alsnog de stekker eruit trok en er hals over kop andere woonruimte voor de kinderen gevonden moest worden.

De gemeente ging om na een lawine van klachten van buurtbewoners. Die vonden een woongroep met kinderen, waarvan sommige verstandelijke beperkingen hebben, niet in hun buurtje passen. De klachten varieerden van baldadige en schreeuwende kinderen op straat en in de tuin van de zorgwoning, het af en aanrijden van busjes om de kinderen naar en van school te brengen en het wekelijks ophalen van afval door een andere vuilniswagen dan die normaal in de buurt rijdt.

Kinderen in andere opvang

De Raad van State vindt dat de gemeente dubbel de fout is ingegaan door Zorg Anders eerst iets te beloven en dan direct koude voeten te krijgen als een paar buurtbewoners klagen, zonder eerst zelf onderzoek te doen om te kijken of de klachten al dan niet terecht zijn.

Overigens zitten de kinderen nu tijdelijk in een andere opvang. De gemeente zal nu opnieuw moeten beoordelen of Zorg Anders een vergunning krijgt voor het Borckerveld. Zo niet, dan kan de zorgorganisatie een fikse schadeclaim bij de gemeente indienen.

